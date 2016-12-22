اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت الاسلام محمد علی نکونام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرد در آیین افتتاح اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهرکرد گفت: قطعا تلاش ها و فعالیت های این اداره بابرکت و تأثیر گزار خواهد بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به ضرورت افتتاح و راه اندازی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهرکرد، ادامه داد: امام خمینی (ره) با آینده نگری که داشت از سال ۱۳۶۰ دستور تأسیس نهاد انقلابی و مردمی سازمان تبلیغات اسلامی را صادر فرمود.

حجت الاسلام سید جعفر مرتضوی عنوان کرد: امروز بعد از گذشت ۳۵ سال از تأسیس این نهاد انقلابی، شاهد ثمرات این سازمان هستیم و این ثمرات یکی از شاخه های درخت تنومند نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

ساختمان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شهر کرد در بلوار شریعتی روبروی حسینیه اعظم، کوچه ۴۰ واقع شده است.