روستاهای هرمزگان نیازمند توجه بیشتر دولت در تخصیص اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شیرخانلو عصر پنجشنبه در نشست مشترک وزیر کشور با شهرداران و شوراهای استان هرمزگان با بیان اینکه استان هرمزگان از ۱۳ شهرستان، ۳۷ شهر و ۳۸ بخش و ۸۵ دهستان و ۱۷۳۱ روستا در حال سکنه هستند، بیان داشت: براساس تقسیمات جدید دفاتر امور شهرداری و روستاها استان ادغام شد که برای هرمزگان که ۵۰ درصد جمعیت آن روستایی است که تکالیف ما را بیشتر می کند.

وی اظهارداشت: برای جلوگیری از افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها باید تتنجه بیشتری به آنها در زمان تخصیص اعتبارات بود. در صورتیکه توسعه و آبادانی روستاها باشیم، این رو می توانیم از گسترش حاشیه نشینی درشهرها به واسطه مهرجرت روستائیان جلوگیری کنیم.

شیرخانلو اظهارداشت: ۱۴ شهر و ۷۰۰ روستا در پهنه ساحلی قرار دارد که می تواند مزیت مهمی باشد، که قریب بر ۵۰ درصد جمعیت روستایی در کنار دریا قرار دارند که از اقتصاد دریا باید بهره ببرند و به دنبال برنامه ریزی این موضوع هستیم که خوشبختانه در برنامه ششم توسعه قرار گرفته است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه از مجموع اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ۷۳ درصدش تنها به چهار شهرستان بندرعباس، بندرلنگه و قشم و بندرخمیر تعلق می گیرد، اذعان کرد: باقیمانده آن برای ۹ شهرستان دیگر است که عمدتا شهرستان های شرقی و شمالی از این درآمد بی بهره خواهند بود که این موضوع در برنامه ششم توسعه در حال برطرف شدن است.