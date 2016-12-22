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۲ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۵۱

رقابت‌های عمومی کشتی کشور- تهران؛

جدال مدعیان اوزان نخست با معرفی نفرات برتر پایان یافت

جدال مدعیان اوزان نخست با معرفی نفرات برتر پایان یافت

نفرات برتر چهار وزن نخست رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور از امروز در خانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز شد و فردا با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.

در پایان مسابقات روز نخست، نفرات اول و دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- محسن حاجی پور  (مازندران) ۲- محمدباقر توکلیان (فارس)

۷۱ کیلوگرم: ۱- محمدحسین حسینی (خراسان رضوی) ۲- اصغر عالی محمدی (تهران)

۸۰ کیلوگرم: ۱- مهدی ابراهیمی (قم) ۲- مجید دهقان (فارس)

۹۸ کیلوگرم: ۱- امید افتخاری اصل (البرز) ۲- امیرحسین میری (کرمانشاه)

کد مطلب 3857270

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