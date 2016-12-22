جدال مدعیان اوزان نخست با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور از امروز در خانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز شد و فردا با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.

در پایان مسابقات روز نخست، نفرات اول و دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- محسن حاجی پور (مازندران) ۲- محمدباقر توکلیان (فارس)

۷۱ کیلوگرم: ۱- محمدحسین حسینی (خراسان رضوی) ۲- اصغر عالی محمدی (تهران)

۸۰ کیلوگرم: ۱- مهدی ابراهیمی (قم) ۲- مجید دهقان (فارس)

۹۸ کیلوگرم: ۱- امید افتخاری اصل (البرز) ۲- امیرحسین میری (کرمانشاه)