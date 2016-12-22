جدال مدعیان اوزان نخست با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور از امروز در خانه کشتی شماره ۲ تهران آغاز شد و فردا با برگزاری مسابقات چهار وزن دوم به پایان می رسد.
در پایان مسابقات روز نخست، نفرات اول و دوم مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: ۱- محسن حاجی پور (مازندران) ۲- محمدباقر توکلیان (فارس)
۷۱ کیلوگرم: ۱- محمدحسین حسینی (خراسان رضوی) ۲- اصغر عالی محمدی (تهران)
۸۰ کیلوگرم: ۱- مهدی ابراهیمی (قم) ۲- مجید دهقان (فارس)
۹۸ کیلوگرم: ۱- امید افتخاری اصل (البرز) ۲- امیرحسین میری (کرمانشاه)
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