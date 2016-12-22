اقدامات اجرایی برای تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور در ملارد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه شهرستان ملارد، عصر پنچشنبه در مراسم تبیین سیاست ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید با رویکرد اقتصاد مقاومتی که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن شهید طحانی این منطقه برگزار شد، اظهار داشت:ارزشمندترین افعال در نظر پروردگار، خدمت به خلق بوده و این امر به کرات در روایات و احادیث اسلامی و سخنان و کلام معصومین(ع) مورد تأکید قرار گرفته است.

وی افزود:مردم صاحبان اصلی نظام و انقلاب هستند و هر آنچه در حوزه خدمات رسانی به این عزیزان تلاش شود، بدون تردید رضایتمندی پروردگار حق تعالی نیز از کارگزاران و مسئولان افزایش خواهد یافت.

امام جمعه ملارد عنوان کرد:یکی از ویژگی های برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مردمی بودن آن است و اینکه عموم مردم بدون واسطه با مسئولان و مدیران دستگاه های دولتی، حکومتی، اجرایی، شهری و منطقه ای ارتباط گرفته و گلایه ها، انتقادات و انتظارات خود را مطرح می کنند، موید عقبه و پشتوانه محکمی است که این نظام و کشور با عنایت پروردگار، رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری و حمایت های مردمی از آن برخودار شده است.

حسینی گفت:دشمنان نظام نیز برای آسیب رساندن به حکومت اسلامی و کشور ایران، درصدد ایجاد شکاف میان مردم و مسئولین هستند و در تمامی فتنه ها نیز این هدفگذاری شوم، ملموس و هویدا به نظر می رسد.

وی افزود:خوشبختانه معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علیرغم صرف هزینه های سنگین و هجمه های سنگین تبلیغاتی، راه به جایی نبرده اند و در زمینه های متعدد با شکست مواجه شده اند.

امام جمعه ملارد عنوان کرد:یکی از موثرترین راه های مقابله و مبارزه با آمریکا و ایادی آن ها، خدمت به مردم است و هر آنچه در این عرصه تلاش شود، پایه های نظام اسلامی تقویت خواهد شد و بدون تردید در این رویکرد، رضایت پروردگار نیز حاصل می شود.

حسینی با اشاره به لزوم بهبود زیرساخت ها و امکانات در ملارد به عنوان غربی ترین شهرستان خطه غربی استان تهران گفت:در سفر رئیس جمهور، طرح ها و پروژه های مطلوبی تعریف و مصوب شده که از آن تحت عنوان مصوبات سفر یاد می شود.

وی افزود:یکی از این پروژه ها، معطوف به بیمارستان ملارد می شود که به واقع اصلی ترین و جدی ترین نیاز عمومی و مردم در این شهرستان بوده و به صورت مکرر در مراجعات مردمی در این خصوص سئوال می شود.

امام جمعه ملارد عنوان کرد:آنچنان که عنوان شد، مقرر بود تا پایان سال ۹۵ بهره برداری از این طرح محقق شود، ولی در این عرصه، اقدامات انجام شده، کافی و مطلوب به نظر نمی رسد و به تعبیری می توان گفت ضعیف عمل شده است.

حسینی عنوان کرد:انتظار می رود، پروژه ای که مصوب و بودجه اش تعیین شده، با مدیریت هوشمندانه به ثمر بنشیند و این امر نیازمند اتخاذ تصمیمی جدی و قاطع است.

وی با اشاره به مشکلات ترافیکی، حمل و نقل، سرانه ورزشی محدود و ضعیف، عدم اجرایی شدن شهرک صنعتی مصوب، ضعف های زیرساختی در مسکن مهر صفادشت و محدودیت های جدی مرتبط با این منطقه گفت:رفع کاستی ها و ضعف های موجود، مستلزم اقدامات موثرتری بوده و باید با جدیت هر چه بیشتری در این خصوص ورود شود و انتظار می رود آنچنان که در عرصه بین المللی به توفیقات مطلوبی نائل شده ایم، در این حوزه نیز گام های ارزنده تری برداشته شود.

اطلاعات جغرافیایی صدا وسیما ضعیف است

امام جمعه ملارد در ادامه ضمن انتقاد از صدا و سیما در خصوص نحوه پوشش اخبار شهرستان ملارد عنوان کرد: متأسفانه با وجود اینکه بیش از هشت سال از تبدیل ملارد از بخش به شهرستان می گذرد، برخی قسمت های خبری سازمان صدا و سیما در انعکاس اخبار مربوطه از شهرستان ملارد به عنوان یکی از بخش های کرج یاد می کنند.

وی افزود:اطلاعات و اشراف جغرافیایی برخی فعالان خبری صدا و سیما نسبت به این شهرستان بسیار ضعیف است و می طلبد در این عرصه، متولیان و فعالان حوزه خبری صدا و سیما با نگاه دقیق تری، تحولات و شرایط حاکم بر شهرستان را رصد کنند.

حسینی در خاتمه یادآور شد:امیدواریم با همدلی و همگرایی، شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در این شهرستان مستعد و توانمند باشیم که بدون تردید در پیشرفت و توسعه مضاعف این منطقه موثر خواهد بود.