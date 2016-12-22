رشد ۱۵درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان مرکزی در سال۹۶

رقیه یادگاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در رابطه با توزیع اعتبارات مربوط به ماده ۲۳قانون مبالغ وصولی جرایم رانندگی اظهار داشت: براساس قانون هرساله بخشی از جریمه های وصولی تخلفات رانندگی درون شهری و برون شهری در استان، به خود استان باز می گردد.

وی افزود: چهار میلیارد تومان از این مبالغ وصول شده با هدف رفع نقاط حادثه خیز استان، افزایش امنیت و ایمنی جاده ها، معابر شهری و روستایی تخصیص داده شده که ۷۰درصد به شهرداری ها و ۳۰درصد به دهیاری های استان اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مرکزی در مورد طرح جامع توسعه و عمران کلانشهر اراک بیان داشت: بعد از الحاق دو شهر سنجان و کرهرود به شهرستان اراک، تهیه طرح جامع اراک در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: هر ده سال یک بار باید طرح جامع قبلی شهرها مورد بازنگری قرار گیرد، لذا طرح جامع کلانشهر اراک در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان توسط مشاور پروژه مطرح و به دلیل برخی از اشکالات موجود آن، مقرر شد مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و دستگاه های مرتبط ظرف یک هفته نظرات خود را به اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه کارگروه زیربنایی ارائه دهند.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دبیرخانه نظرات را به مشاور طرح منعکس خواهد کرد تا پس از اصلاح و رفع نواقص فنی، برای تصویب به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه شود.

یادگاری تصریح کرد: همچنین واگذاری برخی از وظایف راه و شهرسازی استان از جمله نگهداری راه ها به سازمان حمل ونقل و پایانه ها، به تصویب رسید و این سازمان با نام جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای، وظایف نگهداری راه های شهری و روستایی و برف روبی را بر عهده دارد.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان مرکزی افزود: با توجه به واگذاری وظایف، تفکیک اعتبارات عمرانی و هزینه ای این دو دستگاه نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.