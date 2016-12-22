اختصاص ۸هزار میلیارد تومان اعتبار برای بیمه سلامت

به گزاش خبرگزاری مهر، علی ربیعی عصرپنج شنبه در افتتاح سامانه قرار داد بیمه سلامت با بخش مامایی اظهار کرد: چهار هزار میلیارد تومان برای اعتبار این طرح اختصاص داده شده و چهار هزار میلیارد تومان دیگر اعتبار برای بیمه سلامت در طی هفته آینده تامین می شود.

وی با بیان اینکه به علت محدودیت های منابع کشور بخشی از منابع سازمان بیمه سلامت که مصوب شده بود تحقق پیدا نکرد، ادامه داد: بیمه ها، بیمه کننده طرح توحل سلامت در کشور هستند.

ربیعی همچنین در خصوص سامانه الکترونیک سامانه قرارداد بیمه سلامت با بخش مامایی افزود: این طرح به صورت پایلوت در استان های گلستان، اصفهان و اردبیل انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس این سامانه سلامت دوران بارداری بیشتر تامین می شود، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با وجود این سامانه ماماها بتوانند به فرآیند بارداری و سلامت مادر و فرزند کمک بیشتری کنند.

ربیعی از وجود ۸ هزار ماما در کشور خبر داد و افزود: یکی از مهم ترین وظایف در سیاست جمعیتی و خانواده توجه به زایمان طبیعی و سلامت باروری است.

وی با تاکید بر مبارزه با سوء تغذیه در کودکان، ادامه داد: هزار روز اول زندگی کودکان دارای اهمیت است که باید به آن توجه شود.

طرح تحول سلامت بر روی دوش بیمه ها است

وی گفت: گاهی دیده شده است که حملات ناجوانمردانه ای به بیمه ها می شود در حالی که بیمه ها در کنار شما هستند و ما با تفاهم همکاری خوبی با آن ها داریم.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اجرای سه سال طرح تحول سلامت به دوش بیمه ها است اظهار کرد: طرح تحول سلامت به عنوان راهکاری برای ارتقای سلامت آغاز شده است و توانستیم در این طرح خروجی پول از جیب مردم را در روستاها به کمتر از ۷ درصد و در شهرها به ۱۰ درصد برسانیم در حالی که قبل از اجرای این طرح خروجی پول از جیب مردم ۶۷ درصد بوده است.

وی همچنین از کاهش زیرمیزی پزشکان یاد کرد و ادامه داد: بیمه ۱۰ میلیون فقیر شهری در کشور، درمان بیماری های صعب العلاج، پوشش ۹۰ درصدی سرطان و تعویض مفصل برای سالمندان از دیگر کارهای انجام شده با اجرای طرح تحول سلامت بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما نا امنی روانی است، ادامه داد: با تحقیقات انجام شده در حال حاضر دیگر فقر عامل اعتیاد نیست و آدم هایی که ناآرامی روانی دارند بیشتر به سمت اعتیاد می روند. همچنین بیشترین علت طلاق مربوط به نداشتن مدارای اجتماعی است.