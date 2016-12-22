ترافیک تهران چه ربطی به امر سیاسی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری اظهار کرد: در جلسه روز سه شنبه شورای شهر که در خصوص بحث ترافیک بود از طرح اظهارات غیرعادی آقای حکیمی پور در خصوص علت ترافیک تهران و ربط آن به بدنه مدیریت شهری تعجب کردم چرا که بدون آنکه دلیلی آورده شود، موضوعاتی را مطرح کردند در حد یک شبهه بود اما برای همان هم سند و مدرکی نداشتند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این در حالی است که مشابه این جهت گیری در خصوص ترافیک تهران در اظهارات آقایان سرخو، مختاباد، تندگویان و در نهایت آقای حافظی تکرار شد به طوری که به نظر می رسید نوعی هماهنگی در طرح این ادعا ها وجود دارد، بی آنکه دلیل برای این استدلال آورده شود.

شاکری با تاکید بر اینکه ترافیک تهران مسئله امروز و دیروز نیست، خاطر نشان کرد: به طور حتم مسائلی همانند برپایی نمایشگاه در سطح شهر تهران و یا شرایط فصلی موضوعاتی هستند که پایه و سند علمی و تحقیقاتی دارند اما تکرار عجیب موضوعات بی مبنا در اظهارات تعدادی از نمایندگان شواری شهر در خصوص علت ترافیک تهران، گویای آن بود که این اظهار نظرها منطقی نیست بلکه تنها ایجاد جریانی برای وارد کردن یک اتهام بی اساس است.

وی با تاکید بر اینکه یک عضو شورای شهر با توجه به جایگاهی که به عنوان نماینده مردم در آن قرار دارد باید بر اساس مستندات صحبت کند افزود: حرف های یک نماینده باید محکم و سند دار باشد اما در مواردی همچون اظهار نظر اخیر در خصوص دلایل تغییر فرمانده پلیس راهور تهران شاهد اظهارات سست، بی دلیل و فاقد سند هستیم که این موضوع در محضر خداوند گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: مگر می شود افراد توهم خود را بدون هیچ گونه پشتوانه علمی، تحقیقی، اطلاعات یک مرکز امنیتی یا پشتوانه نظر سنجی مردمی، تنها بر اساس ذهنیات شخصی بیان کنند .

شاکری تصریح کرد: درست است که به عنوان اعضای شورای شهر تریبونی را در اختیار داریم اما به فرمایش حضرت امام خمینی (ره)، عالم محضر خداوند است و در این عرصه باید این پرسش مطرح کرد که چرا حرف بی دلیل و سست برای مسائل شهری بیان می شود.

وی تاکید کرد: اگر دلیلی برای طرح برخی اظهارات در فضای مجازی وجود دارد بهتر است بیان شود اما اگر دلیلی نیست چرا اقدام به تشویش اذهان عمومی می شود چرا که همه می دانند حتی اگر یک خبر سست، دروغ وشایعه منتشر شد، آثار خود را برجای می گذارد و همانند تیری است که از کمان رها شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: به عنوان نمایندگان شهر تهران موظف هستیم برای مسائل و مشکلات موجود در شهر تهران به ویژه بحث ترافیک راهکار ارائه دهیم و نباید فضایی ایجاد شود که اظهار نظرها به طرح خصومت های فردی و شخصی منجر شود و این موضوعی است که به عنوان یکی از نمایندگان مردم در هیچ فضایی اعم از شورا یا مجلس نمی پسندم و امیدوارم این رفتار نادرست کنار گذاشته شود.