تهرانی ها ۲.۵ برابر شهروندان گرگان درآمد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی شامگاه پنج شنبه در نوزدهمین جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان که با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: هم اکنون درآمد سرانه هر شهروند گلستانی ۲۵ میلیون ریال است که این رقم برای هر شهروند تهرانی ۶۶ میلیون ریال است.

وی درآمد سرانه شهروند گلستانی را نسبت به میانگین کشور و شهروندان تهرانی پایین دانست و افزود: هر شهروند تهرانی ۲.۵ برابر هر گرگانی درآمد دارد.

نرخ بیکاری دانش آموختگان گلستان سه برابر میانگین کشور

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: استان گلستان از نظر شاخص بازار کار هم جزء استان‎های با نرخ پایین است و نرخ بیکاران دانش‎آموخته استان گلستان سه برابر نرخ بیکاران کشور است.

وی اضافه کرد: استان گلستان در رشد اقتصادی جایگاه خوبی داشته و از ۱.۶ به ۱.۸ رسیده است.

میرزایی تصریح کرد: استان گلستان در بسیاری از شاخص‎های فقر ششمین یا هفتمین استان کشور است.

وی با یادآوری اینکه آسیب‌پذیری استان در برخی حوادث مانند سیل بسیار بالاست، متذکر شد: در گلستان به یک هماهنگ‌ کننده برای اجرای پروژه‎های ملی نیاز داریم.

میرزایی به گردشگری و ظرفیت‎های آن در استان گلستان اشاره و خاطرنشان کرد: نیاز است که در سال آینده به برخی از ظرفیت‎های استان گلستان توجه ویژه شود.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: گلستان پس از گیلان بیشترین ظرفیت برای اجرای پروژه های گردشگری روستایی را داراست.

وی با یادآوری اینکه هفته آینده تیمی برای آموزش گردشگری روستایی وارد استان گلستان می‎ شوند، گفت: پروژه قابل سرمایه‎گذاری از طریق صندوق‎ها را بررسی می ‎کنیم اگر پروژه هایی برای سرمایه ‎گذاری وجود داشته باشد از آن حمایت کرده و ۲۰ درصد اعتبارت این بخش را افزایش خواهیم داد.