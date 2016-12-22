چالش ترافیکی در شهر تهران تنها با رویکرد پلیسی حل نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهماندار در پاسخ به این پرسش که چرا این روزها مردم شهر تهران در خیابان های اصلی و بزرگ مرکز شهر و میادینی از جمله میدان ونک و بلوار آفریقا با تردد مسافرکش هایی با خودروهای شخصی مواجهند، اظهار کرد: پلیس بر اساس قوانین موجود در حوزه انتظامی حق برخورد با مسافرکش های شهرستانی را دارد و بر همین اساس ماموران راهنمایی و رانندگی به محض مشاهده، مطابق قانون با این افراد برخورد می کنند.

وی خاطر شان کرد: متاسفانه به محض بروز هر مشکلی در حوزه ترافیکی شهر تهران این انتظار وجود دارد که مسئله به شکل پلیسی حل شود اما باید چرایی حضور خودروهای مسافرکش شهرستانی در شهر تهران هم مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور تهران با بیان اینکه برابر قانون بین خودروهای پلاک تهران و شهرستان تفاوتی وجود ندارد، عنوان کرد: مسئله شهرستانی بودن خودروهای مسافرکش شخصی نیست بلکه بر اساس تمهیدات انتظامی، بسیاری از حوادث ناگوار و جرائم از مسیر سوار شدن افراد به خودروهای عبوری و شخصی رقم می خورد و این مسئله ای است که سبب شده پلیس در برخورد با مسافرکش های شخصی برخورد قاطع قانونی داشته باشد.