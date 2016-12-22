پیشرفت۸۳درصدی بیمارستان یاسوج/ افتتاح پروژه در مرداد۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده شامگاه پنجشنبه در بازدید از پروژه بیمارستان ۲۹۰ تخت خوابی یاسوج که با حضور پژمان نیک اقبالی معاون عمرانی استاندار و علیمردانی مدیر کل راه وشهرسازی کهگیلویه و بویراحمد انجام شد، افزود: این پروژه در ابتدای سال ۵۰ درصد پیشرفت داشت، که بازدید امروز جهش و پیشرفت مناسبی در این پروژه را نشان می دهد.

علیزاده گفت: این بیمارستان به عنوان قطب بزرگ درمان و آموزش برای جنوب غرب کشور محسوب می شود، و میتواند مناطق اطراف را نیز تحت پوشش قرار دهد.

علیزاده با بیان اینکه این بیمارستان میتواند ظرفیت خوبی برای آموزش دانشجویان علوم پزشکی نیز باشد، عنوان داشت: تمام فضاهای لازم از قبیل کلاس های آموزشی،آمفی تئاتر، کتابخانه، و ... برای آموزش و استفاده از آن در طراحی و ساخت این پروژه لحاظ شده است.

وی ابراز داشت: اتاق های این بیمارستان به نحوی طراحی شده اند که امکان آموزش در حین درمان فراهم باشد.

علیزاده تاکید کرد: این بیمارستان می تواند پاسخگوی نیازهای درمانی به طور خوب و کامل باشد.

معاون وزیر راه وشهر سازی کشور گفت: بخش های تخصصی زیادی در این بیمارستان وجود دارد، که بخش تخصصی داخلی، زنان و زایمان، کودکان و نوزادان و جراحی از بخش های این بیمارستان است.

علیزاده افزود: ۸ اتاق عمل اصلی، یک اتاق عمل اورژانس و ۲۱ تخت اورژانس برای این بیمارستان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بخش مراقبت های ویژه به نحو مطلوبی برای این بیمارستان دیده شده است، بیان داشت: وجود ۵۷ تخت مراقبت ویژه در این بیمارستان این ظرفیت را ایجاد می کند، که به عنوان یک مرکز تروما عمل کند.

علیزاده گفت: وجود درمانگاه، آزمایشگاه، کلینیک های فوق تخصصی و ... به عنوان مجموعه ای از خدمات این بیمارستان است، که می تواند نیاز های استان را پوشش دهد.

علیزاده با بیان اینکه تخصیص اعتبارات مناسبی برای این پروژه انجام گرفته است، عنوان داشت: هرچه به پایان پروژه نزدیکتر شویم توان و شدت کار بالاتر برای اتمام این پروژه نیاز است.

وی افزود: موتور خانه این بیمارستان به عنوان قلب بیمارستان پیشرفت مناسبی داشته، که با بهره برداری از این بخش، امکان فعالیت بیشتر و مطلوب تردر ماه های سرد سال در این پروژه فراهم می شود.

علیزاده تاکید کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است، و نزدیک به ۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل آن نیاز است.

وی افزود: پیش بینی می شود این بیمارستان تا پایان مرداد ماه سال ۹۶ به بهره برداری برسد.