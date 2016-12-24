واکنش وزیرعلوم به نامه ۱۴۶نماینده به رئیس جمهور/بودجه کم نشده است

دکتر محمد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور مبنی بر تنزل جایگاه آموزش عالی در لایحه بودجه سال ۹۶ و کاهش بودجه برخی از دانشگاه ها گفت: بودجه هیچ دانشگاهی کم نشده است.

وی ادامه داد: بلکه ۱۳.۵ درصد بودجه دانشگاه ها اضافه شده، حتی دانشگاه های کوچک و جدید التاسیس نیز بعضا تا ۴۰ درصد افزایش بودجه داشتند.

وزیر علوم افزود: سازمان برنامه و بودجه مطابق مصوبات شورای گسترش آموزش عالی عنوان ها را در بودجه گذاشته است ما نیز به سازمان برنامه و بودجه نامه نوشتیم و گفتیم آنچه که قبلا بوده ما نیز نظری نداریم.

وی دوباره تاکید کرد: بودجه دانشگاه ها کم نشده بلکه ۱۳.۵ درصد نیز افزایش یافته است.

به گزارش مهر، اخیرا ۱۴۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور نسبت به اقدام وزارت علوم در آنچه «تنزل جایگاه و عنوان مجتمع های آموزش عالی در شهرهای مختلف» خواندند انتقاد کردند و خواستار اصلاح و اعاده عنوان دانشگاه‌ها و آموزش عالی و ایجاد ردیف در لایحه ۹۶ شدند.