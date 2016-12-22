ترامپ خواستار گسترش قابلیتهای هسته ای آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا روز پنج شنبه در تازه ترین اظهارات خود خواستار گسترش توان و قابلیتهای هسته ای آمریکا تا زمانی شد که جهان «بر سر عقل بیاید».

این اظهارات نشانه روشنی دال بر تمایل وی به حمایت از اقدامات گزاف و پرهزینه در راستای نوین سازی زرادخانه هسته ای آمریکاست.

پیش بینی می شود که ظرف یک دهه آینده؛ زیردریاییهایی مجهز به موشک بالستیک، بمب افکن ها و موشکهای زمین پایه آمریکا- سه رکن تسلیحات استراتژیک سه گانه (تریاد) هسته ای- به پایان عمر مفید خود نزدیک می شوند.

طبق برآوردهای انجام شده پیش بینی می شود که نگهداری و نوین سازی زرادخانه هسته ای آمریکا ظرف سی ساله آینده حدود یک هزار میلیارد دلار هزینه در برخواهد داشت.

ترامپ در صفحه توئیتر خود نوشت: «آمریکا باید قابلیت و توان هسته ای خود را به میزان زیادی تقویت کرده و گسترش دهد تا زمانی برسد که جهان در حوزه تسلیحات هسته ای بر سر عقل بیاید».

گفتنی است که تیم انتقالی ترامپ تاکنون از هرگونه اظهارنظر در خصوص سخنان اخیر وی امتناع کرده است.