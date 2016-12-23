یأس و سرخوردگی «جان کری» از پیامد سیاست خارجی آمریکا در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «جان کربی» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد که «جان کری» وزیر خارجه این کشور «نخستین کسی خواهد بود که از یأس و سرخوردگی خود نسبت به پیامدهای سیاست خارجی آمریکا در سوریه سخن خواهد گفت».

کربی در یک نشست خبری اعلام کرد که «جان کری به این نکته اذعان خواهد کرد که تلاشهای دیپلماتیک او جهت دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه نتایج موردنظر را به ارمغان نیاورد».

کربی در گفتگو با خبرنگاران گفت: «اگر شما از وزیر خارجه آمریکا [جان کری] بپرسید، وی نخستین کسی است که به شما خواهد گفت از موقعیت آمریکا در سوریه مأیوس و سرخورده است». وی در ادامه مدعی شد که «تلاشهای دیپلماتیک آمریکا در چارچوب روند دستیابی به یک گذار سیاسی که در آن صدای مردم سوریه نیز شنیده شود، با موفقیت همراه نبوده است».

جان کربی تأکید کرد که وزیر خارجه کنونی آمریکا در آخرین ماه تصدی خود بر وزارت خارجه این کشور، همچنان به تلاشهای خود برای پیشرفت و بهبود موقعیت آمریکا در سوریه ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اقدامات جان کری در راستای پایه گذاری ائتلافی جهت مقابله با گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه را ستود.

گفتنی است که «رکس تیلرسون» مدیر عامل شرکت نفتی «اکسون موبیل» پس از مراسم ادای سوگند «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در روز بیستم ژانویه سال آینده میلادی، جانشین «جان کری» خواهد شد.