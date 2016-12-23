گام‌ اولیه برای تاسیس بانک مشترک ایران و قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در حاشیه سفر رئیسجمهور ایران به کشور قزاقستان، یادداشتتفاهم همکاریهای بانکی دوجانبه میان ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی ایران و دانیار آکیش اف، رئیسکل بانک مرکزی قزاقستان در حضور روسای جمهوری دو کشور امضا شد.
بر اساس این یادداشتتفاهم، همکاریهای بانکی در زمینه برقراری روابط کارگزاری بین بانکهای تجاری، استفاده از ابزارهای بانکی در مبادلات تجاری دوجانبه، بررسی امکان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در تسویه وجوه، استفاده از مکانیزم اعتبارات اسنادی در تسویهحساب های فیمابین، تامین تسهیلات لازم برای صدور ضمانتنامه های موردنیاز پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از طریق بانکهای دو کشور، توسعه همکاریهای فنی میان بانکهای مرکزی و انتقال تجربیات، برقراری خطوط اعتباری متقابل و همچنین گشایش واحدهای مستقل بانکی، شعب بانکها و بانک مشترک در دستور کار بانکهای مرکزی و تجاری دو کشور قرار میگیرد.
همچنین یادداشتتفاهم همکاریهای نظارتی موجود بین بانکهای مرکزی دو کشور با انجام اصلاحات و ارتقای برخی مفاد آن در آینده نزدیک، توسط بانکهای مرکزی دو کشور امضا میشود.
گفتنی است برقراری روابط کارگزاری و بانکی مناسب به عنوان پیش نیاز اصلی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و قزاقستان است. در حال حاضر ظرفیت تبادلات اقتصادی بین دو کشور افزایش یافته و ایجاد زمینه های مناسب بانکی، نقش موثری در توسعه روابط اقتصادی دارد.
همچنین در جریان این سفر، رئیسکل بانک مرکزی کشورمان با کایرات کلیمبتوف، رئیسکل سابق بانک مرکزی قزاقستان و رئیس مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) دیدار و گفتوگو کرد.
ولیالله سیف در این دیدار به فضای امن سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی و تجاری در ایران در دوران پسابرجام اشاره کرد و گفت: پس از اجراییشدن برجام، فضای امن و مطمئنی برای سرمایهگذار و نیز آغاز فعالیتهای اقتصادی و تجاری در ایران فراهم شده است. در شرایط کنونی رویکرد جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای مالی، بانکی و سرمایهگذاری و همچنین ایجاد روابط با کشورهای همسایه و مسلمان و دارای اقتصاد مکمل، تغییر کرده و ایران خواستار گسترش همکاری میان بخش خصوصی، نهادها و موسسات مالی دو کشور براساس اصل احترام و حفظ منافع متقابل است.
در این دیدار کایرات کلیمبتوف، رئیس مرکز مالی بینالمللی آستانه از تأسیس این مرکز در زمان برگزاری نمایشگاه بینالمللی تخصصی کشور قزاقستان (EXPO ۲۰۱۷) در شهر آستانه خبر داد و گفت: این مرکز مالی براساس فرمان رئیسجمهور قزاقستان و همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی کشور قزاقستان (EXPO ۲۰۱۷) در شهر آستانه تأسیس خواهد شد و از ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۸ میلادی، فعالیت های اجرایی خود را آغاز خواهد کرد. براین اساس این مرکز روند خصوصی سازی شرکت های ملی کشور قزاقستان را در چارچوب طرح جامع در زمینه های مختلف از جمله انرژی، ارتباطات و مخابرات، راه آهن و اورانیوم طی سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۶ دنبال میکند.
کلیمبتوف در ادامه خواستار مشارکت و فعالیت شرکتها و موسسات مالی از جمله بانکهای ایرانی در فعالیتهای خصوصیسازی موسسات و نهادهای مالی قزاقستان شد و گفت: شرکتها و موسسات مالی ایرانی، به ویژه بانکهای ایرانی می توانند در فعالیتهای خصوصی سازی موسسات و نهادهای مالی قزاقستان مشارکت کنند و علاوه بر برخورداری از مزایا و ویژگی های متداول، از معافیت مالیاتی ۵۰ ساله نیز بهره مند شوند.
گفتنی است، گسترش همکاری ها میان فعالان اقتصادی، موسسات و نهادهای مالی با هدف آشنایی با مزایا، ظرفیت های بالقوه و بالفعل به منظور مشارکت و توسعه روابط اقتصادی گسترده بین بخش های خصوصی از اصلی ترین محورهای گفت و گوی طرفین بود. در این راستا و براساس تفاهمهای صورت گرفته، مقرر شد تمهیدات لازم برای برگزاری همایش و سخنرانی های مختلف با حضور فعالان تجاری و اقتصادی و به ویژه مقامات مالی و بانکی دو کشور در ماه می میلادی سال آینده در تهران فراهم شود.
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