گلستان از خط قرمز بحران آبی عبور کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری شامگاه پنج‌شنبه در نوزدهمین کارگروه اقتصاد مقاومتی استان گلستان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: گلستان استان کم‌آبی است و سرانه شهروندان گلستانی ۲۰۰ مترمکعب کمتر از میانگین سرانه آب کشور است.

وی افزود: هم‌اکنون سرانه آب در استان گلستان یک ‌هزار و ۴۰۰ مترمکعب است، درحالی‌که میانگین سرانه آب در کشور یک هزار و ۶۰۰ مترمکعب است.

۷۲ درصد از آب‌های سطحی استان مهار شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با یادآوری اینکه تاکنون ۷۲ درصد از آب‌های سطحی استان با آب‌بندان مهارشده است، ادامه داد: از هفت برنامه‌ای که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور بر عهده امور آب نهاده بود چهار برنامه دارای برش استانی بود.

وی تصریح کرد: یکی از این چهار برنامه نصب ۱۵۳ کنتور هوشمند حجمی بود که تاکنون باوجوداینکه حتی یک ریال از اعتبارات این بخش تخصیص نیافته است، ۱۰۱ کنتور در گلستان نصب شد.

نظری از احیاء آب‌های زیرزمینی به‌عنوان برنامه بعدی اقتصاد مقاومتی نام برد و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۹۰ درصد از آب‌های زیرزمینی استان برداشت می‌شود.

وی یادآور شد: در جهان برداشت بالای ۴۰ درصد از آب‌های زیرزمینی نشان‌دهنده تنش آبی است که این امر نشان می‌دهد گلستان از خط قرمز بحران آبی هم عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان تعیین ابزار اندازه‌گیری آب‌های سطحی را از دیگر برنامه‌ها در راستای اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و اضافه کرد: در این حوزه ۸۰ درصد پیشرفت مطالعاتی داریم و نقاطی را برای اندازه‌گیری آب‌های سطحی مشخص کرده‌ایم.

نظری از مسدود کردن ۳۰۶ چاه غیرمجاز و ایجاد ۱۰۰ درصدی شبکه زهکشی در ۶۰۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و بیان کرد: برای احیاء و تعادل بخشی سد نرماب به‌عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شد.

وی یادآور شد: این سد که از محل ماده ۵۶ در حال ساخت است، می‌تواند ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب را تأمین کرده و نیاز آبی ۱۳۰ روستا که با تانکر آب‌رسانی می‎شوند و چهار شهر که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند را برطرف کند.

به گفته نظری این پروژه تاکنون ۶۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت بهره‌برداری می‌تواند نیاز آبی ۲۴ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست را تأمین کند.