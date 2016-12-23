  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

فاروق قایماقچی؛

خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق نزدیک است

خروج نظامیان ترکیه از خاک عراق نزدیک است

سفیر ترکیه در بغداد تاکید کرد که آنکارا در امور داخلی عراق مداخله نمی کند و خروج نظامیان ترک از خاک عراق نزدیک است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، سفیر ترکیه در بغداد از خروج قریب الوقوع نظامیان این کشور از خاک عراق خبر داد.

«فاروق قایماقچی» سفیر ترکیه در بغداد در دیدار با «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق تاکید کرد: ترکیه آماده است تا از عراق در جنگ علیه تروریسم حمایت کند و به حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور احترام گذارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنکارا همچنین در امور داخلی عراق مداخله نمی کند. همچنین خروج نظامیان ترکیه از اراضی عراق نزدیک است.

از سوی دیگر «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق نیز بیان داشت:تقویت روابط فی مابین برای افزایش خدمت رسانی به مردم دو کشور حائز اهمیت است و باید مواضعمان در قبال مسائل مهم برای طرفین هماهنگ شود.

گفتنی است، پیش از این «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه خطاب به حیدرالعبادی همتای عراقی خود اعلام کرده بود که همزمان با آزادی موصل، نظامیان ترکیه نیز از اردوگاه بعشیقه در استان نینوا خارج خواهند شد.

کد مطلب 3857412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها