به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی صبح جمعه در حاشیه بررسی وضعیت تلفات تصادفات جادهای اردبیل به خبرنگار مهر گفت: تعداد تلفات برونشهری و روستایی محورهای مواصلاتی استان در سال ۱۳۸۷، ۲۲۸ نفر و در سال ۱۳۸۸، ۲۲۶ نفر است.
وی افزود: در سال ۸۹ این رقم به ۲۴۰ نفر و در سال ۹۰ به ۱۹۹ نفر کاهش یافته و در ادامه در سال ۹۱ به ۱۹۰ نفر در سال ۹۲ به ۱۷۳ نفر، در سال ۹۳ به ۱۸۸ نفر و در سال ۹۴ به ۱۵۹ نفر رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأکید کرد: تعداد تلفات تصادفات برونشهری و روستایی استان در هشت سال گذشته با کاهش در هر سال به نسبت سال ماقبل همراه است.
وی متذکر شد: رتبه کاهش تلفات استان که در سال ۸۷، عدد ۳۰ بود در سال گذشته به یک رسیده و در هشت ماهه نخست سال جاری نیز تعداد متوفیان با شش درصد کاهش به ۱۱۱ نفر رسیده است.
به گفته رحمتی در سال گذشته به نسبت سال ۹۳، ۱۵.۴ درصد کاهش تلفات را شاهد هستیم و با تلاش جمعی دستگاههای متولی توانستیم تلفات جادهای را تا حد قابلتوجهی کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در طول سالهای اخیر اقدامات متعددی برای فرهنگسازی و رعایت ضرورتهای ایمنی در جادهها صورت گرفته است، اضافه کرد: در واقع کاهش آمار تلفات به واسطه فرهنگسازی و اطلاعرسانی حاصل شده است.
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