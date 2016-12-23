ورود سامانه قوی بارشی به کرمانشاه / خطر وقوع سیلاب

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، از ورود سامانه بارش زای قوی خبر داد و اظهار داشت: این سامانه از روز شنبه تا اوایل روز دوشنبه جو منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی بارندگی سنگین همراه با وزش باد و رعد و برق در سطح استان را از پدیده های قابل ذکر طی چندروز آینده برشمرد و افزود: شدت بارش از عصر روز شنبه تا عصر یکشنبه پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: این بارش سبب آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمالا وقوع سیلاب در نقاط مستعد می شود.

پارسا بیان کرد: انتظار می رود بیشترین بارش تجمعی این سامانه به طور غالب بین ۶۰ تا ۸۰ میلیمتر بوبژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان کرمانشاه ثبت شود.

وی بیان کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات، در گردنه‌های مرتفع استان، بتدریج به شکل برف نیز مشاهده می شود و گاهی اوقات وزش باد نسبتاً شدید، رگبار پراکنده تگرگ و صاعقه، از پدیده های احتمالی و محدودتر این وضعیت خواهند بود.