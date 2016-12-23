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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶

مدیر کل هواشناسی کرمانشاه خبر داد:

ورود سامانه قوی بارشی به کرمانشاه / خطر وقوع سیلاب

ورود سامانه قوی بارشی به کرمانشاه / خطر وقوع سیلاب

کرمانشاه- مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: سامانه قوی بارشی از فردا تا اوایل روز دوشنبه جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، از ورود سامانه بارش زای قوی خبر داد و اظهار داشت: این سامانه از روز شنبه تا اوایل روز دوشنبه جو منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی بارندگی سنگین همراه با وزش باد و رعد و برق در سطح استان را از پدیده های قابل ذکر طی چندروز آینده برشمرد و افزود: شدت بارش از عصر روز شنبه تا عصر یکشنبه پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: این بارش سبب آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمالا وقوع سیلاب در نقاط مستعد می شود.

پارسا بیان کرد: انتظار می رود بیشترین بارش تجمعی این سامانه به طور غالب بین ۶۰ تا ۸۰ میلیمتر بوبژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان کرمانشاه ثبت شود.

وی بیان کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات، در گردنه‌های مرتفع استان، بتدریج به شکل برف نیز مشاهده می شود و گاهی اوقات وزش باد نسبتاً شدید، رگبار پراکنده تگرگ و صاعقه، از پدیده های احتمالی و محدودتر این وضعیت خواهند بود. 

کد مطلب 3857429

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