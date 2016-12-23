احساسات بین برانکو و بازیکنان پرسپولیس به خوبی منتقل نمی شود

حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد پرسپولیس در بازیهای اخیر لیگ گفت: پرسپولیس امسال عملکرد خوبی تا اینجای فصل داشته است و نوساناتی هم داشته که البته در همه تیم ها این نوسانات وجود دارد و برخی مسائل در روند تیم اثرگذار است.

وی افزود: مربی برای بازیکنان یک تیم مانند پدر می ماند. اینکه مربی با بازیکنان همزبان نیست احساسات به خوبی بین آنها انتقال پیدا نمی کند و این موضوع خیلی تاثیرگذار است. مشکل دیگر پرسپولیس امسال فاصله ای است که بین خط دفاع و فوروارد این تیم وجود دارد و باید این خلاء پر شود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: پرسپولیس امسال تنها با ۱۲- ۱۳ بازیکن به مسابقات رفته که این موضوع مسئله اصلا خوبی نیست زیرا انگیزه را از سایر بازیکنان می گیرد و همچنین بازیکنان اصلی نیز می دانند که در هر صورتی در ترکیب هستند. تمام بازیکنان پرسپولیس تقریبا در یک سطح هستند و فرق آنها کمتر از ۱۰ درصد است سرمربی تیم باید سایر بازیکنان نیز بازی دهد تا آنها انگیزه کافی را داشته باشند.

کلانی در پایان در رابطه با جذب دو بازیکن اوکراینی و همچنین شبهاتی که در این باره وجود دارد اظهار داشت: من در مسائل مدیریتی دخالت نمی کنم و هر کس به عنوان مسئول مشغول بکار است به نحو احسن سعی می کند تا کارش را به خوبی انجام دهد اما من در مجموع مخالف بازیکن و مربی خارجی هستم چرا که عدم شناخت فرهنگی و عدم همزبانی در فوتبال تاثیرات زیادی دارد.