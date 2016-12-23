به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا صبح جمعه در جلسه بررسی آخرین وضعیت فعالیت کانونهای مساجد اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر ۴۶۰ کانون فرهنگی در سطح استان دایر است که از این تعداد ۳۵۰ مورد در روستاها فعال هستند.
وی افزود: کانونهای فرهنگی به دنبال احیای کارکرد فرهنگی مساجد هستند و در واقع با استفاده از پتانسیل فرهنگی مساجد برنامههای فرهنگی و هنری برگزار میکنند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان به فعالسازی ۳۲۳ کتابخانه مسجدی و ۱۱ خانه دیجیتال اشاره کرد و متذکر شد: دستیابی به امکانات روز علم و دانشاندوزی از جمله اهداف راهاندازی کتابخانههای مسجدی است.
به گفته سقا در خانههای دیجیتال نیز بیشتر به محرومیتزدایی از مناطق حاشیهنشین تأکید شده و خدمات اینترنتی و بازیهای پاک اینترنتی ارائه میشود.
وی به انعقاد ۵۱ تفاهمنامه در زمینههای فرهنگی، آموزشی و خدماتی با دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: تفاهمنامهها با هدف استفاده بهینه از خدمات بین دستگاهی منعقد شده است.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان تأکید کرد: در حاشیه برگزاری برنامهها استعدادهای برتر فرهنگی، علمی و هنری نیز شناسایی شده و نسبت به هدایت آن ها با امکانات کانونها و بهرهگیری از امکانات سایر ادارات اقدام میشود.
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