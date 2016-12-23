جانباز نهاوندی در مسابقات تنیس روی میز کشور سوم شد

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران همچنان که در دوران دفاع مقدس موجب افتخارآفرینی برای شهرستان شده‌اند امروز نیز به این رسالت در میدان ورزش ادامه داده‌اند.

وی گفت: کسب مقام سوم کشوری در رشته تنیس روی میز توسط محمدعلی خدا رحمی جانباز ۷۰ درصد نهاوندی یکی از این افتخارات بزرگ است که نصیب شهرستان شده است.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران نهاوند بابیان اینکه مسابقات انتخابی جانبازان سراسر کشور در تهران برگزارشد، افزود: در دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور پارا زورخانه جانبازان و معلولین که به میزبانی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین برگزار شد، نمایندگان ۱۰ استان حضور داشتند.

وی گفت: مسابقات در دو رده سنی بزرگ‌سالان و جوانان و در ۴ رشته میل، کباده، چرخ و سنگ در چهار کلاس نشسته، ایستاده و ایستاده ویژه برگزار شد.

خزایی افزود: در این سری از مسابقات محمد نبی قیاسوند جانباز قطع دست باستانی‌کار نهاوند در رشته چرخ کلاس ایستاده ۲ موفق به کسب مدال طلا شد.