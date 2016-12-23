اختصاص اعتبار ۲۰ میلیاردی برای اعطای وام به کشاورزان خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی پیش از ظهر جمعه در بیست و دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: وام ۵۰ میلیون تومانی کشاورزان خراسان شمالی با محوریت تعاونی های روستایی و به منظور توسعه پایدار روستایی در اختیار کشاورزان و روستاییان قرار می گیرد.

ربیعی افزود: این وام با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان و در قالب دو نوبت هریک با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان و بدون تشریفات در اختیار کشاورزان و روستائیان قرار می گیرد.

وی با اشاره به لزوم تدوین سند توسعه خراسان شمالی، عنوان کرد: باید کانون تفکر استان با همکاری نخبگان بومی و همراهی مدیران استانی شکل بگیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان خراسان شمالی به منظور توسعه و پیشرفت استان، اظهار کرد: موتور توسعه استان باید با شکل گیری این کانون تفکر شکل بگیرد.

ربیعی با اشاره به اجرای طرح گردشگری روستایی در استان گیلان، گفت: در این طرح که به صورت توریسم متکی بر بوم و غیرهتلی دنبال می شود، شناسایی خانه های روستایی، آموزش آنها و نیز اتصال به سامانه ملی انجام گرفته است و در حال سامان این خانه ها برای اجرای طرح هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از معیارهای توسعه خراسان شمالی گردشگری است، اظهار کرد: به زودی اجرای این طرح در استان نیز پیگیریخواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوید آغاز به کار عملیاتی طرح توسعه پتروشیمی بجنورد طی نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور وی در استان برگزار خواهد شد را داد و بر تلاش برای افزایش سهم خراسان شمالی از پروژه های ملی تاکید کرد.

ربیعی همچنین موارد قول پیگیری موارد مطرح شده از سوی استاندار خراسان شمالی در این جلسه از جمله بزرگراه، راه آهن، منطقه ویژه اقتصادی، تامین اعتبارات طرح آبیاری تحت فشار و ادامه ثبت نام واحدهای تولیدی در سامانه بهین یاب را داد.