به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، محمدرضا سلمان‌پور در مراسم یادبود شهدای حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌ها در دوران هشت سال دفاع مقدس در گلزار شهدای بوشهر، اظهار داشت: با وجود شهدا و انتقال و اشاعه فرهنگ ایثارگری، جهاد و شهادت در بین جوانان فتنه‌ها استکبار ابتر خواهد ماند.

سلمان‌پور با تاکید بر اینکه راهی که شهدای هشت سال دفاع مقدس و در حال حاضر شهدای مدافع حرم به ما نشان داده‌اند، روشن است که این راه الهی هیچ لحظه‌ای بی‌یار و یاور نخواهد ماند، ادامه داد: همانگونه که جوانان مومن ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از اسلام و قرآن از هم پیشی می‌گرفتند در حال حاضر نیز جوانان ما با روحیه مضاعف‌تر از مرزهای بلند اسلامی‌مان در فاصله‌های دور دفاع می‌کنند.

وی با بیان اینکه مردم بزرگ ایران اسلامی نخواهند گذاشت خون شهدا پایمال شود و تا پای جان بر عقیده خود خواهند بود، گفت: شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مظلوم حرم اسناد زنده افتخار و سربلندی نظام و ملت هستند.

وی شهدا، ولایت فقیه، حضور بابصیرت مردم و جوانان بانشاط را حافظان نظام و انقلاب برشمرد و افزود: ذلت و سرافکندگی استکبار در این زمان نیز بخاطر حضور و بوی شهداست که تمام جهان را فراگرفته است.

فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه‌های استان بوشهر با تاکید بر اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم دینمان را نسبت به شهدا، ولایت فقیه و نظام ادا کنیم، تصریح کرد: اگر بخواهیم راه شهدا ادامه دهیم و در این راه استوار و مقاوم باشیم باید تبعیت محض از ولایت فقیه داشته باشیم.

سلمان‌پور با بیان اینکه برخی از مسئولان راهشان از راه شهدا فاصله زیادی دارد، گفت: فاصله گرفتن از راه شهدا و ولایت فقیه و دست در دست استکبار گذاشتن فاصله گرفتن از امام عصر(عج) است.