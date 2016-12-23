پیشنهاد ایران برای توسعه کشتی زنان با رعایت پوشش کامل

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیشنهاد ارسالی ایران به اتحادیه جهانی کشتی با توجه به اینکه پوشش کنونی زنان باعث شده قشر زیادی از بانوان نتوانند در این رشته حضور داشته باشند، پیشنهاد برگزاری این شیوه جدید را با رعایت کامل پوشش جدید به اتحادیه جهانی ارائه داده است.

قرار است این پیشنهاد در نشست آتی کمیسیون سایر کشتی های وابسته به اتحادیه جهانی که مقر آن در استانبول ترکیه است، مطرح شود و فدراسیون کشتی ایران گزارش خود را در این زمینه ارائه کند.

بخشی از متن پیشنهاد ارسالی فدراسیون ایران به «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی به شرح زیر است:

«بسیاری از زنان به دلیل شرایط متفاوت و خاص فیزیکی نسبت به مردان و یا ملاحظات فرهنگی خاصی که دارند، علاقمند نیستند در رشته ای فعالیت کنند که چنین پوششی دارد.

این ممانعت فرهنگی فقط مربوط به گرایش های مذهبی خاص نیست، بلکه این پوشش مورد تایید بسیاری از زنان اروپایی و آمریکایی و حتی زنان فعال و صاحب مدال المپیک و جهان حال حاضر در کشتی بانوان نیز نیست و این عامل می تواند مسئله ای بازدارنده برای جذب بخش قابل توجهی از زنان دنیا برای حضور و فعالیت در رشته کشتی باشد.

از طرف دیگر همانطور که در گزارش های داوری المپیک نیز اعلام شده بود، یکی از تخلفات بالا در کشتی زنان کشیده شدن موی سر به هنگام مبارزه بوده است.

این پیشنهاد با حفظ سلامت زنان که به لحاظ فیزیکی طبیعتا از ظرافت ظاهری متفاوتی نسبت به مردان برخوردار هستند و باید آسیب کمتری به سر و صورت آنها وارد شود ، نیز ارتباط مستقیمی دارد، یعنی ضرورت دارد برای نحوه پوشش مو در زنان بهنگام مبارزه در کشتی تمهیداتی اندیشید. پوشش مناسبی که بتواند هم از آن به عنوان محافظت مو استفاده شود و هم گوش بند که از فک و صورت زنان را نیز محافظت کند.

با توجه به پیگیری هایی که فدراسیون کشتی ایران انجام داده، پیشنهاد می شود شیوه جدیدی از کشتی زنان با پوشش و حفاظت مناسب به عنوان «cover- singlet wrestling» به رشته های کشتی های تحت پوشش اتحادیه جهانی اضافه شود و امکانی را فراهم کند تا جمعی از زنان علاقمند به کشتی که به سبب عدم علاقمندی به نوع پوشش، شانسی برای حضور در این رشته ورزشی را نداشته اند از این فرصت جدید استفاده کنند و به آمار جامعه کشتی جهان اضافه شوند.

قوانین و مقررات این کشتی کاملاً مشابه قوانین کشتی آزاد بانوان است، اما اوزان آن در وضعیتی ساده تر و شفاف تر نسبت کشتی آزاد بانوان عبارتند از: ٥٠-٥٥-٦٠-٦٥-٧٠-٧٥ کیلوگرم است.

نوع دوبنده این زنان علاقمند به کشتی ، لباسی مناسب و در دسترس برای همگان است که از موی سر تا کف پا را پوشش داده و محافظت می کند. همچنین مو و سر بانوان کشتی گیر در این نوع از کشتی با کلاهی مخصوص و گوش بند محافظت می شود. مطمئن باشید این نوع پوشش و محافظت، توسعه کشتی بانوان را در بین زنان علاقمند تسریع می کند.»

با توجه به مذاکرات صورت گرفته، فدراسیون کشتی ایران با همکاری نهادهای متخصص نسبت به تهیه طرحی در این باره اقدام کرده است.

بدیهی است این شیوه می تواند در مجموعه یکی از کمیته های مرتبط با شیوه های کشتی وابسته به اتحادیه جهانی فعالیت خود را آغاز کند.

فدراسیون کشتی ایران آماده ارائه توضیحات مضاعف و در صورت لزوم کمک به توسعه این شیوه جدید که با پوشش مناسب زنان همراه است، خواهد بود.