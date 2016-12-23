غیبت پیام و کاخا در آخرین تمرین قبل از مصاف با سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین ظهر امروز تیم فوتبال ماشین سازی تبریز از ساعت ۱۳ در زمین چمن اختصاصی سازمان ورزش شهرداری آغاز شد که حواشی جالبی نیز به همراه داشت.

در این تمرین بازیکنان تیم ماشین سازی زیر نظر فرهاد کاظمی به مرور کارهای تاکتیکی و بازی دو گل پرداختند تا به نوعی آخرین تمرین قبل از رویارویی با سایپا را انجام دهند. ماشینچی ها فردا ریکاوری قبل از بازی خواهند داشت.

با توجه به درگیری پیام صادقیان و کاخا بازیکن گرجستانی ماشین سازان در تمرین دیروز، این دو بازیکن فعلا از حضور در تمرینات منع شده اند و در تمرین امروز نیز حضور نداشتند.

همچنین جمعی از هواداران تیم ماشین سازی در تمرین امروز تیمشان حضور داشتند و کادرفنی و بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند.

تیم ماشین سازی تبریز روز یکشنبه هفته جاری از جارجوب بازیهای هفته پانزدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور میزبان تیم سایپا خواهد بود.

گفتنی است تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در حال حاضر تنها با شش امتیاز تیم فانوس به دست جدول لیگ برتر است.