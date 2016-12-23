گفتارهای عاشورایی شیخ زهیر عاشور بحرینی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تغییر در راه خدا» گفتارهای عاشورایی شیخ زهیر عاشور، روحانی مبارز بحرینی از سوی دفتر نشر معارف ترجمه و منتشر شد. این کتاب ترجمه «التغییر فی سبیل‌الله» و سلسله سخنرانی های شیخ زهیر عاشور در محرم الحرام ۱۴۳۶ ه.ق در زندان مرکزی جو بحرین است که با مقدمه آیت الله محسن اراکی (دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی) منتشر شده است.

کتاب «تغییر در راه خدا» از یازده گفتار تشکیل شده است و نویسنده در این گفتارها به موضوعات زیر پرداخته است: ۱. «انقلاب»، دیدگاه اسلام نسبت به انقلاب، دیدگاه اسلام نسبت به انقلابیون، عاشورا تصویر کامل انقلاب و انقلابیون از منظر اسلام، ۲. انقلاب در مکتب عاشورا، انقلابی در مکتب عاشورا، ۳. امام حسین(ع)؛ قیام خون و فداکاری و ایثار...، انحطاط جوامع و ملتها و امتها، فلج روانی امتها و ملتها، فلج روانی امت اسلام، خون به عنوان راه حل، شهید صدر (قدس سره) در مکتب عاشورا «شهید عراق»، بحرین در مکتب خون عاشورا، ۴. فتح حسینی، امام حسین(ع) و حفظ اسلام و مبادی دین، پیروزهای آنی و پیروزیها واقعی، فتح حسینی چگونه به دست می آید؟، مکتب عاشورا و ارکان فتح حسینی، ۵. مسلم بن عقیل و غربت انقلابیون، عوامل خاموشی آتش انقلابها، اهل کوفه و گردنه خطیر، انقلاب و تاکتیکهای رهبر، اولیای الهی و سربلندی در آزمونهای حساس، ۶. امام حسین(ع)؛ قرآن انقلاب، ۷. یاران امام حسین(ع)، یاران حق، یاران حق در تمام زمانها، یاران حق و باطل در مکتب عاشورا، ذات خالص و موضعگیری خالصانه، صفات یاران حق و یاران باطل، کربلا قتلگاه عاشقان، حر ریاحی و جاودانگی «انقلاب درونی»، قیس بن مسهر صیداوی؛ امین امامت و انقلاب، حبیب بن مظاهر «مجاهد ثابت قدم و منتظر»، عوامل و اسباب قدرت و ضعف بصیرت، ارزش انسان به اراده و پایداری بر اصول و حقیقت است، عوامل تقویت ثبات و اراده، عاشورا مکتب بصیرت و ثبات، عباس(ع) قهرمان بصیرت و ثبات، امام حسین(ع) و فرهنگ مرگ، مرگ در چشم اولیای خدا «جهاد در راه خدا»ست، سخن از مرگ سخن از زندگی است، تربیت جامعه بر اساس فرهنگ مرگ، مرگ شخص و مرگ شخصیت، امت و اجل، عشق به مرگ در نتیجه عشق به خدا، یاد مداوم مرگ، قاسم بن حسن(ع) و عشق شهادت، بلا و مشکلات امتها، «گناهان»؛ عوامل و اسباب ابتلاءات، تلاش امتها و بلای مستضعفین در زمین، احساسات ما در برابر بلا و ابتلاء، تغییر داخل و خارج، چارچوب ذهنی عمل، ۸. شهادت؛ سفر عاشقان، بسیج ذهنی امت از راه تصحیح تصوراتشان، شهادت «زندگی» است، شهید عزت و کبریای امت است، ۹. عاشورا؛ مکتب اصلاح، عاشورا؛ مکتب آزادگان متجدد، ۱۰. عاشورا «هیهات منا الذله» را در میان امتها زنده کرد، عاشورا اصلاح واقعی، انقلاب بحرین عاشورای مجدد، ۱۱. امر به معروف و نهی از منکر، معروف سبب کمال، منکر سبب انحطاط، جامعه آمر به معروف و ناهی از منکر، هلاک جوامع به سبب سازگاری با منکرات و نهی نکردن از آنها و امام حسین (ع) برای امر به معروف و نهی از منکر انقلاب کرد.

در مقدمه کتاب به قلم شیخ زهیر عاشور می خوانیم: «انسان تنها زمانی به سمت چیزی حرکت می‌کند و سختی‌ها و رنج‌های آن را تحمل می‌نماید که هدف خود را ترسیم نماید. این هدف می‌تواند دنیوی یا اخروی باشد. گاهی جهاد و جنگ، انقلاب و مبارزه با طاغوت، امر به معروف و نهی از منکر، کشته شدن و زخم برداشتن و تحمل سختی‌ها و مشکلات برای رسیدن به اموال زوال‌پذیر دنیاست و انسان از زینت‌ها و رنگ‌های آن فریب می‌خورد. گاهی برای رسیدن به امری متعالی که رضایت و امتثال فرمان خدا و تلاش برای تحقق اراده او در زمین به شمار می‌آید. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «پروردگارا! تو می‌دانی آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و نه برای این که از متاع پست دنیا چیزی تهیه کنیم، بلکه برای این بود که نشانه‌های از بین‌رفته دینت را بازگردانیم و صلح و مسالمت را در شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امنیت قرار گیرند و قوانین و مقرراتی که به دست فراموشی سپرده شده بار دیگر عملی گردد.»

جهاد با دشمنان و تحمل مشکلات و سختی‌ها به خاطر به دست آوردن ریاست و زعامت و مملکت و برتری و قدرت یا به دست آوردن اموال زوال‌پذیر و بی‌دوام دنیا نیست، بلکه عبارت است از: الف) برگرداندن مشخصه‌های دینی به سر جای خود؛ دنیا طاغوت و دنیاپرستان را شیفته و بنده خود ساخته به همین جهت آنان دین تحریف کرده و به تلاش خود برای تحریف آن ادامه می‌دهند. این مسأله باعث می‌شود مشخصه‌های دینی از دست برود و بندگان خدا سردرگم و از جاده صواب منحرف شوند، و روز قیامت دستشان خالی باشد. جهاد و انقلاب برای بازگرداندن این مشخصه‌ها صورت می‌گیرد و ما انقلاب و پرچم آن را با قدرت و در اهتزار نگاه می‌داریم تا گمشدگان راه را پیدا کنند و طالبان حق و حقیقت هدایت شوند.

ب) نشان دادن اصلاحات در کشور؛ بی‌عدالتی باعث بروز فساد شده و دنیا و دین و آخرت را از بین می‌برد. از آنجا که بندگان خدا باید در امنیت و صلح و آرامش زندگی کنند، انجام اصلاحات امنیت را برای مردم مظلوم به ارمغان می‌آورد. نیز، باعث اقامه فرایض و حدود الهی می‌گردد که صلاح دنیا و آخرت، و رستگاری عاجل و آجل جسم و روح، و ملک و ملکوت در آن است و «تغییر در راه خدا» به خاطر همه اینها نوشته شده است...»

در بخشی از مقدمه آیت ‏الله محسن اراکی بر کتاب «تغییر در راه خدا» می خوانیم: «شگفت‌انگیز و تقدیرآمیز است که یکی از قهرمانان انقلاب بحرین به رغم اسارت در زنجیرهای طاغوت، بسته شدن دست‌هایش، و ممانعت از شنیده شدن صدایش در هوای آزاد، جهاد در راه تغییر را از درون زندان با استفاده از اندیشه و کلمه ادامه می‌دهد.

مجاهد صبور و مقاوم، علامه شیخ زهیر عاشور تلاش کرد روند تغییر را تئوریزه کند، و در تفسیر عملی تغییر الهی بسیار موفق عمل کرده است؛ زیرا سردمداران طاغوت به منظور اینکه مفاهیم مکتب تغییر را جزء تغییرات سطحی بی‌اصل و اساس قرار دهند عامدانه درباره آنها شبهه‌افکنی کردند، اما ایشان این شبهات را افشا کرد، و نشان داد تغییری که از سوی انبیاء و رهبران الهی مطرح شده تغییر ریشه‌ای و همه‌جانبه است. هم‌چنین پافشاری مود که تغییر باید هدفمند باشد و هدف آن هم رضایت خدا و تحقق عدالت باشد، نه اهداف دنیوی از قبیل ریاست باطل و یا انواع متاع نابودشدنی آن؛ چرا که انبیا و مخصوصاً اشرف و سید آنان حضرت محمد(ص) برای همین به رسالت مبعوث شدند. علامه شیخ زهیر توانست در این جهت موفق عمل نماید.»

چاپ اول کتاب «تغییر در راه خدا» با ترجمه اسماء خواجه زاده در ۸۸ صفحه، قطع رقعی و قیمت ۳۵۰۰ تومان منتشر شده است. کتابهای «آیت الله عیسی قاسم؛ مرد صلح و اصلاح» (گزیده از مباحث خطبه های نماز جمعه منطقه الدراز منامه آیت الله عیسی قاسم)، «انقلاب کرامت در بحرین» (گفتگو با صاحب نظران و انقلابیون بحرینی) و «بازخوانی خطبه های انقلابی امام حسین(ع)» (نوشته استاد عبدالوهاب حسین، رهبر انقلاب بحرین) از جمله آثار نشر معارف درباره بحرین، انقلاب مردم بحرین و علمای بحرین است.