۱۸ درصد طلاق ها در اردبیل طی سال اول زندگی رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اسد حسن‌زاده صبح شنبه در بررسی وضعیت دو رویداد حیاتی طلاق و ازدواج در جمع خبرنگاران گفت: ۱۸ درصد از طلاق‌ها در سال اول زندگی است و در مقایسه سال‌های زندگی زوجین به طور میانگین تداوم خانواده کمی بیش از شش سال محاسبه شده است.

وی با اشاره به ثبت روزانه ۹ طلاق در استان تأکید کرد: عواملی که در سال‌های اول زندگی روی زندگی زوجین تأثیر گذاشته و منجر به طلاق می‌شود با عوامل سال‌های بعد متفاوت است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان تأکید کرد: نرخ طلاق در کشور به طور میانگین ۲.۱ در هزار است و استان اردبیل با ۲.۵ در هزار رتبه ۱۴ طلاق را در بین استان‌ها کسب کرده است.

حسن‌زاده نرخ خام ازدواج استان را نیز ۱۲ در هزار عنوان و اضافه کرد: ازدواج در اردبیل به تناسب جمعیت ساکن در آن بالا است و در مقایسه با نرخ کشوری که حدود ۸.۷ در هزار است، به مراتب وضعیت مطلوبی مشاهده می‌شود.

وی به ثبت روزانه ۴۳ مورد ازدواج اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات میزان ازدواج کمبود جمعیت جوان در استان است؛ موضوعی که در آمار ازدواج توجهی به آن نمی‌شود.

مدیرکل ثبت‌احوال استان با تأکید به اینکه وقتی جمعیت جوان جامعه کاهش یابد، ازدواج نیز کاهش می‌یابد، اضافه کرد: ازدواج و طلاق از مسائل پیچیده اجتماعی است که عوامل متعددی در نرخ آن تأثیر می‌گذارد.

به گفته حسن‌زاده در هشت ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۲۶۵ مورد ازدواج و دو هزار و ۱۷۸ مورد طلاق به ثبت رسیده است.