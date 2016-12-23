مدیران خراسان شمالی با نخبگان این استان در ارتباط نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله میرزایی پیش از ظهر جمعه در بیست و دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان شمالی اظهار کرد: در جلسه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل شد، مقرر گردید سند توسعه استان تدوین شود که امروز گزارش تحلیلی توسعه استان آماده شده است.

میرزایی افزود: سند توسعه خراسان شمالی با کمک مدیران و نخبگان استانی در حال تدوین است که در این خصوص از ۵۰ نخبه بومی بهره گرفته شده است.

وی با ابراز گلایه از اینکه هیچ کدام از مدیران استانی در معرفی نخبگان اقدامی نکردند، عنوان کرد: در حالی که انتظار می رفت مدیران بیشتر با نخبگان در ارتباط باشند اما این اتفاق در خراسان شمالی رخ نداد.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال شدن مرکز هم اندیشی نخبگان توسعه استان در خراسان شمالی خبر داد و تصریح کرد: سند توسعه استان با همکاری این مرکز در حال تدوین است و به زودی به استاندار تحویل داده می شود.

میرزایی درباره دو صنعت لوله گستر و فولاد اسفراین که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته اند، با بیان اینکه بلاتکلیفی در واگذاری و یا عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی به این صنایع آسیب می زند، گفت: تشریفات خارج کردن این صنایع از لیست واگذاری طولانی است و از سویی بر اساس فراخوان اعلام شده و با ۲۵ درصد کاهش قیمت، بازهم این دو صنایع به فروش نرفته است.

وی بر ضرورت شکل گیری ساختار خوشه ای و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع فولاد و پتروشیمی تاکید کرد و افزود: توانمندسازی نظام های محلی یکی از تمرکزهای جدی در خراسان شمالی به منظور بهبود در فضای کسب و کار است.

معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جمعیت ۴۸ درصد روستایی در خراسان شمالی، عنوان کرد: تنوع بخشی در فضای کسب و کار، درآمد روستاییان را افزایش می دهد.