حضرت خدیجه(س) مدافع فرهنگ و عقاید اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد محمدی ری شهری در اختتامیه همایش صدف کوثر که در راستای تکریم ام المومنین حضرت خدیجه(س) در جامعه الزهرا(س) برگزار شد، با قدردانی از دست اندکاران برگزاری این همایش، اظهار داشت: تکریم و تعظیم حضرت خدیجه اقدام شایسته‌ای است و برگزاری این همایش ان شاء الله پربرکت و تأثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه حضرت خدیجه(س) یکی از شخصیت‌های ممتاز، بافضیلت و بسیار تأثیرگذار در تاریخ اسلام است، اظهار داشت: پیامبر خدا تعابیر بلندی در تجلیل از این شخصیت در کنار سه بانوی بزرگ دیگر دارد؛ به تعبیری که شیعه و سنی نقل کرده اند برترین زنان جهانیان حضرت خدیجه، حضرت فاطمه(س)، حضرت مریم و آسیه هستند.

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) تصریح کرد: همچنین در تعبیر دیگری نقل شده برترین زنان اهل بهشت این چهار بانوی بزرگوار هستند؛ در روایت دیگری نقل شده که این چهار بانوی بزرگوار، کامل ترین زنان جهان در تاریخ بشر هستند.

وی با بیان اینکه این چهار بانوی بزرگوار در تاریخ جهان به قله انسانیت دست یافتند، اظهار داشت: کمالات شخصیت‌های بزرگ به دو بخش کمالات غیراختیاری و اختیاری تقسیم می‌شود؛ همچنین کمالات اختیاری شامل دو بخش کمالات اختصاصی و غیراختصاصی است.

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) با اشاره به سه خصلت غیراختیاری، گفت: براساس روایتی اگر کسی دارای عقل، زیبایی و فصاحت باشد، کامل است.

آیت الله ری شهری تصریح کرد: سلسله کمالاتی نظیر اخلاق، اعتقاد و اعمال نیکو وجود دارد که اختیاری است و انسان می‌تواند آنان را کسب کند.

وی در ادامه به کمالات حضرت خدیجه(س) اشاره کرد و گفت: عقل، جمال و فصاحت از کمالات غیراختیاری حضرت خدیجه(س) بوده است.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث همچنین به کمالات اختیاری و اختصاصی حضرت خدیجه(س) اشاره کرد و افزود: این بانوی بزرگوار نخستین بانویی بود که به اسلام ایمان آورد.

آیت الله ری شهری تصریح کرد: همچنین حضرت خدیجه(س) نخستین و بزرگ‌ترین ثروتمندی بود که ثروت عظیم خود را در راه خداوند و اسلام قرار داد.

وی افزود: اسلام با منطق رواج پیدا کرد و شمشیر علی(ع) موانع را از سر راه برداشت و ثروت حضرت خدیجه(س) به ترویج اسلام کمک کرد.

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) خاطرنشان کرد: حضرت خدیجه نخستین بانویی بود که رسول خدا(ص) با ایشان در همه امور مشورت می کرد و این مسئله نشان دهنده جایگاه قدرت فکری این بانوی بزرگوار است.

آیت الله ری شهری تصریح کرد: حضرت خدیجه تنها بانویی بود که تداوم دهنده نسل ائمه معصومین(ع) شد.

وی در ادامه به کمالات اختیاری غیراختصاصی حضرت خدیجه(س) اشاره داشت و گفت: پاکدامنی و طهارت این بانوی بزرگوار موجب شد که ملقب به عنوان طاهره شوند.

تولیت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) افزود: زنان و مردان جهان می توانند از ویژگی پاکدامنی حضرت خدیجه(س) الگوگیری کند.

آیت الله ری شهری با بیان اینکه یکی از ویژگی های حضرت خدیجه(س) صداقت بود، گفت: صداقت، انفاق و ایثار این بانوی بزرگوار قابل الگوگیری برای مسلمین است.

وی با اشاره به اینکه حضرت خدیجه(س) در شرایط غربت اسلام به دفاع از ارزش های دینی پرداخت، گفت: این بانوی بزرگوار از فرهنگ و عقاید اسلامی دفاع کرد و این مسئله قابل الگوگیری در شرایط نامناسب فرهنگی امروز است.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مدیریت اقتصادی را یکی دیگر از ویژگی های حضرت خدیجه عنوان کرد و گفت: مدیریت اقتصادی منافاتی با زن بودن ندارد.

آیت الله ری شهری با اشاره به ازدواج رسول اکرم(ص) و حضرت خدیجه(س)، گفت: این بانوی بزرگوار خواستگارهای زیادی داشت اما به دلیل قرابت، کرامت، اخلاق نیکو و صداقت رسول اکرم(ص) را برگزید.