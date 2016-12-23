استفاده ازتوان علمی دانشجویان در مرکز پژوهشهای شورای شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سالار احمدزاده صبح جمعه در نشست با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار داشت: روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه رسالت دانشجویان است و باید در این مسیر تلاش کرد.

‍ عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به فعالیت های فرهنگی دانشگاه افزود: باید علاوه بر ماموریت های آموزشی، به بُعد فرهنگ و مدیریت درست این مهم در دانشگاه توجه کرد.

احمدزاده خواستار برقراری ارتباط دوسویه آموزشی میان دانشجویان و دانش آموزان جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان شد و گفت: دانشجویان باید الگوی نمونه برای دانش آموزان باشند.

وی بهره مندی از ظرفیت علمی دانشجویان را از برنامه های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرمانشاه دانست و افزود: استفاده از ایده های دانشجویان در فعالیت های شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدزاده تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می توانند در حوزه های سلامت و فرهنگ البته با دیدگاه علمی در مرکز پژوهش های شورا موثر و با ارائه پایان نامه های سازنده و مرتبط، به پیشرفت شهر کمک کنند.