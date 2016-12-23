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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه تاکید کرد:

استفاده ازتوان علمی دانشجویان در مرکز پژوهشهای شورای شهر کرمانشاه

استفاده ازتوان علمی دانشجویان در مرکز پژوهشهای شورای شهر کرمانشاه

کرمانشاه- عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بهره مندی از ظرفیت علمی دانشجویان را از برنامه‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی این شهر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار احمدزاده صبح جمعه در نشست با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار داشت: روشنگری و آگاهی بخشی به جامعه رسالت دانشجویان است و باید در این مسیر تلاش کرد.

‍ عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به فعالیت های فرهنگی دانشگاه افزود: باید علاوه بر ماموریت های آموزشی، به بُعد فرهنگ و مدیریت درست این مهم در دانشگاه توجه کرد.

احمدزاده خواستار برقراری ارتباط دوسویه آموزشی میان دانشجویان و دانش آموزان جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان شد و گفت: دانشجویان باید الگوی نمونه برای دانش آموزان باشند.

وی بهره مندی از ظرفیت علمی دانشجویان را از برنامه های مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر کرمانشاه دانست و افزود: استفاده از ایده های دانشجویان در فعالیت های شهری باید مورد توجه قرار گیرد.

احمدزاده تصریح کرد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می توانند در حوزه های سلامت و فرهنگ البته با دیدگاه علمی در مرکز پژوهش های شورا موثر و با ارائه پایان نامه های سازنده و مرتبط، به پیشرفت شهر کمک کنند.

کد مطلب 3857513

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