۸۸ غیرنظامی سوری بر اثر حملات هوایی ترکیه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیده بان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن ده ها نفر از غیرنظامیان سوری توسط نظامیان ترکیه خبر داد.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، در پی حملات جنگنده های ترکیه به شهر الباب در شمال سوریه ۸۸ شهروند جان خود را از دست داده اند.

دیده بان حقوق بشر تصریح کرد که ۲۴ نفر از مجموع این قربانیان، کودک هستند.

گفتنی است، نظامیان ارتش ترکیه از ماه آگوست سال جاری میلادی در قالب عملیات موسوم به «سپر فرات» بدون اخذ مجوز از دولت مشروع سوریه به خاک این کشور وارد شده اند.

دمشق مداخله نظامی ترکیه در خاک سوریه را محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی این کشور عنوان کرده است.