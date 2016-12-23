به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان به ریاست استاندار لرستان در فرمانداری شهرستان الشتر در سخنانی با اشاره به سرانه فضای ورزشی در این شهرستان اظهار داشت: در مجموع سرانه ورزشی این شهرستان ۳۲ سامتی متر است.

وی با بیان اینکه متاسفانه میزان سرانه فضای ورزشی سرپوشیده در شهرستان الشتر بسیار پایین است گفت: از مجموع ۳۲ سانتی متر سرانه فضای ورزشی تنها ۱۳ سانتی متر آن فضای سرپوشیده است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی رو باز شهرستان الشتر حدود ۱۷ سانتی متر است.

عزیزپور با بیان اینکه این فضاهای ورزشی روباز نیز به صورت آسفالت هستند تصریح کرد: با توجه به اینکه این شهرستان فضای ورزشی در حال ساخت نداشته نتوانسته ایم سرانه ورزشی آن را افزایش دهیم.

وی کل اعتبار بخش ورزش شهرستان الشتر را ۳۲۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: میزان اعتبارات ورزشی این شهرستان ضعیف است.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه در مجموع چهار هزار و ۶۰۰ پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور وجود دارد گفت: می طلبد که اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژه ها در کشور و همچنین استان لرستان در نظر گرفته شود.

عزیزپور بر ضرورت اختصاص اعتبارات لازم از محل منابع استانی برای تکمیل پروژه های ورزشی لرستان در شهرستان ها تصریح کرد: اولویت ما در شهرستان ها احداث سالن های مسابقاتی ست.

وی بر ضرورت اختصاص اعتبارات لازم برای احداث فضای ورزشی در محل سایت مسکن مهر شهرستان الشتر تاکید کرد و گفت: در این راستا ۳۰ درصد اعتبارات مورد نیاز توسط اداره کل راه و شهرسازی، ۳۰ درصد توسط اداره کل ورزش و جوانان و ۳۰ درصد نیز توسط استانداری استان اختصاص پیدا کند.

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان همچنین بر ضرورت اختصاص زمین مازاد برای تکمیل میدان اسب دوانی شهرستان الشتر تاکید کرد و گفت: همچنین می طلبد که هر چه سریع تر زمینه برای تکمیل سالن زورخانه و باستانی این شهرستان فراهم شود.