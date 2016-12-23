توافق ایران و قرقیزستان برای اجرای برنامه۱۰ ساله توسعه همکاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی روز جمعه در مذاکرات مشترک هیات های عالی رتبه ایران و قرقیزستان در بیشکک، ضمن تبریک بیست و پنجمین سالگرد استقلال قرقیزستان به ملت و دولت این کشور، و بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای منطقه و از جمله آسیای مرکزی اهمیت زیادی قایل است، افزود: ایران جزو اولین کشورهایی بوده که استقلال قرقیزستان را به رسمیت شناخت و روابط صمیمانه و رو به رشدی با این کشور داشته است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقه مند به گسترش مناسبات همه جانبه تهران- بیشکک در زمینه های مختلف است و از رویکرد مستقل قرقیزستان در مسائل منطقه ای و بین الملل استقبال می کند، گفت: امروز دو کشور تصمیم گرفتند تا در راستای توسعه و تقویت همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین هر گونه موانع موجود را برطرف و تسهیلات لازم را ارائه کنند.

روحانی با اشاره به ضرورت توسعه روابط بانکی دو کشور در راستای تقویت و تسهیل در مبادلات و مناسبات تجاری و اقتصادی متقابل افزود: بی تردید هرگونه توسعه سرمایه گذاری و ارتقا سطح روابط تجاری متکی به روابط خوب بانکی بین دو کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان، تجار و نهایتا اتباع دو کشور مذاکرات و تصمیم های خوبی اتخاذ شد، گفت: ایران مصمم به گسترش مناسبات با اتحادیه اوراسیا، مشارکت و تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این اتحادیه است.

روحانی اظهار داشت: بخش خصوصی و شرکت های توانمند ایرانی آماده فعالیت و همکاریهای مشترک برای احداث نیروگاههای برق آبی، سد، دارو سازی، جاده و سایر خدمات فنی و مهندسی در قرقیزستان هستند.

رئیس جمهور توسعه روابط میان مناطق آزاد ایران و قرقیزستان از جمله مناطق آزاد بیشکک و سرخس را در گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مهم عنوان کرد.

روحانی با اشاره به سیاست ایران برای توسعه روابط ترانزیتی کرویدر شمال جنوب و همچنین در سطح کشورهای منطقه؛ ایده مطرح شده رییس جمهور قرقیزستان برای احداث خط جدید از طریق چین، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و نهایتا ایران را در همین راستا ارزیابی و با استقبال از آن، گفت: این خط ریلی می تواند دالان ترانزیتی و مسیر مطمئن دیگری برای ارتباط تجاری میان چین و دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند از طریق ایران باشد.

رئیس جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا روابط ترانزیتی خود را هرچه بیشتر در راستای کریدور شمال - جنوب گسترش دهد.

روحانی همچنین بر تقویت و توسعه همکاری های علمی، فناوری و فرهنگی ایران و قرقیزستان تاکید کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر مبارزه همه جانبه با تروریسم و افراط گرایی در منطقه، خاطرنشان کرد: ما با هرگونه افراط گری مخالف هستیم و معتقدیم اسلام واقعی که همه باید آن را ترویج کنیم، اسلام پیامبر رحمت و محبت است.

روحانی با بیان اینکه امروز تروریسم و افراط معضلات زیادی را برای منطقه به وجود آورده است، گفت: باید در جهت تنویر افکار عمومی و هدایت جوانان و انجام همکاری های فرهنگی و اطلاعاتی به هم کمک کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات خود در راستای مبارزه با تروریسم در منطقه را در اختیار کشورهای دوست خود بویژه قرقیزستان قرار دهد.

روسای جمهور ایران و قرقیزستان همچنین خاطر نشان کردند که دو کشور یک برنامه بلند مدت همکاری ده ساله برای توسعه، تقویت و تحکیم حداکثری روابط تهران - بیشکک تعیین و بر آن توافق کرده اند.

"آلماس بیک آتامبایف" رییس جمهوری قرقیزستان نیز در این نشست با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و قرقیزستان و بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط و مناسبات دوستانه میان دو کشور، گفت: تهران و بیشکک در این سال ها توانسته اند روابط و همکاری خوبی را در چارچوب سازمان های بین المللی و مناسبات دو جانبه و منطقه ای باهم برقرار کنند.

رئیس جمهور قرقیزستان با بیان اینکه اهمیت فراوانی برای پایداری برجام و لغو تحریم ها علیه ایران قائل هستیم، افزود: اجرای برجام و لغو تحریم ها علیه ایران کمک شایانی به توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی در سطح منطقه نموده و چشم اندازهای خوبی را ایجاد کرده است.

آتامبایف با اشاره به اینکه باید همکاری تجاری و اقتصادی میان ایران و قرقیزستان را بیش از پیش فعال کنیم، گفت: ما باید از بخش های تجاری و خصوصی و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری فیمابین حمایت کنیم و در این راستا وزرای خارجه موظف شدند تا در زمینه تسهیل در صدور ویزا برای اتباع دو کشور در کمترین زمان رایزنی کنند.

رئیس جمهور قرقیزستان با اشاره به اینکه علاقه مند به گسترش همکاری ها با ایران در حوزه های مختلف از جمله انرژی، ترانزیت، کشاورزی و فرآوری محصولات غذایی، حمل و نقل و ارتباطات و ساخت نیروگاه های برق آبی از سوی شرکتهای ایرانی هستیم، افزود: برقراری خط مستقیم هوایی میان تهران و بیشکک به مناسبات دو کشور تحرک تازه ای خواهد بخشید.

آتامبایف با اشاره به ضرورت گسترش همکاری های فرهنگی ایران و قرقیزستان و تقدیر از حضور فعال تیم های ایران در المپیک عشایری در این کشور، ادامه داد: چنین اقداماتی بر تقویت روابط و علایق فرهنگی بین دو ملت و کشور تاثیر دارد.

رئیس جمهور قرقیزستان افزایش همکاری های فی مابین در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطی گری، جنایات سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر را حائز اهمیت دانست و گفت: ما تروریسم را در هر شکلی محکوم می کنیم و معتقدیم اینکه عده ای بواسطه تروریسم اسلام هراسی را گسترش می دهند، بسیار نگران کننده است.

وی همچنین گفت: قرقیزستان روابط اقتصادی با ایران را موجب ارتقای جایگاه اتحادیه اوراسیا می داند و از حضور ایران در این تشکل حمایت می کند.

آتامبایف در بخش دیگری از سخنان خود از طرح خط ترانزیت ریلی جدید از چین به سمت قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و نهایتا دسترسی به دریای عمان و اقیانوس هند از طریق ایران خبر داد و خواستار حمایت کشورمان از این ایده شد.