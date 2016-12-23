مخالفت با توسعه مناطق آزاد به ابزار مقابله با دولت تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیضی ظهر جمعه در خصوص بررسی وضعیت مناطق آزاد جدید از سوی مجلس به خبرنگار مهر گفت: گفته میشود مناطق آزاد به جای صادرات به واردات کالا متمرکز شده این در حالی است که بیتوجهی به کارکرد مناطق آزاد در یک استان به معنی کارکرد نداشتن آن در سایر استانها نیست.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تمامی معایب و مزایای مناطق آزاد قابلبررسی و مطالعه بوده و با این وجود به نظر میرسد اظهار بیشازحد معایب با هدف مخالفت با دولت است.
به گفته فیضی راهاندازی منطقه آزاد تجاری در خود استان اردبیل به عنوان یکی از اهرمهای توسعه ترسیم شده و به اجماع رأی مسئولان راهاندازی آن میتواند به عنوان یکی از زیرساختهای توسعه تجارت خارجی استان تأثیرات مثبت قابلتوجهی داشته باشد.
وی افزود: لازم است دولت نسبت به آمادهسازی نقشههای مناطق آزاد همت کند تا مجدداً نقشها در کمیسیونهای مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با تأکید به اینکه میلیونها ایرانی در استانها منتظر تصویب مناطق آزاد در استان خود هستند، اضافه کرد: لازم است با تهیه نقشه مناطق در کوتاهمدت نسبت به بررسی آن در مجلس و اعلام نظر اقدام شود.
