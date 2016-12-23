آنکارا برای برقراری آتش بس سراسری در سوریه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی بر تلاش در راستای برقراری آتش بس سراسری در سوریه تاکید کرد.

در همین راستا، «مولود چاوش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: آنکارا برای آتش بس دائم در سوریه، نجات شهروندان و تحویل کمک های بشردوستانه به آنها و آغاز روند تغییر سیاسی تلاش می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: آنکارا از طریق ارتباطات با مسکو و تهران موفق شد شهروندان و معارضان سوری را از مناطق تحت محاصره در شرق حلب نجات دهد. تعداد این افراد به ۴۰ هزار و ۵۰۰ نفر می رسد و حدود دو هزار نفر نیز با خودروهای شخصی شان از این مناطق خارج شدند.

گفتنی است نشست سه جانبه وزیران خارجه و دفاع روسیه، ایران و ترکیه روز سه شنبه ۳۰ آذر با هدف یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه برگزار شد.

حاضران در این نشست درباره مبارزه با تروریسم و برقراری آتش بس فراگیر در سوریه به توافق رسیدند و تاکید کردند که اولویت در مبارزه با تروریسم است.