به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح آزمایشی رادیو نما و رونمایی از پروژه های تولید صدا و سیمای مرکز خوزستان در یادمان شهدای هویزه اظهار کرد: این انقلاب و نظام صاحب دارد و در دوران دفاع مقدس حتی خیلی از رزمندگان اولین گلوله خود را به خاطر صاحب داشتن نظام در خط مقدم شلیک کردند. انقلاب اسلامی و پیروزی آن فراز و نشیب های بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: دشمن به دنبال استفاده از قومیت های کرد، لر، ترک، بختیاری، عرب، بلوچ و غیره است ولی حربه ضدانقلاب و منافقان راه به جایی نبرده و قومیت ها به صورت هوشمندانه با آن برخورد کردند.

سردار فضلی با بیان خاطراتی از عملیات های مختلف جنگ تحمیلی گفت: در دوران دفاع مقدس، جبهه جنگ داخلی یا همان گروهک ها هم فعالیت داشتند که فرماندهان به خوبی برای دفاع از کشور در این جبهه حضور پیدا کردند.

وی عنوان کرد: فرهنگ مقاومت از شهید علم الهدی و شهید فهمیده و سایر شهدا الگو گرفته می شود. اگر امروز مقاومت در فلسطین، لبنان، غزه، عراق و سوریه جریان دارد همین مقاومت شهدای ما را آنجا پیاده کرده اند.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفان کشور یادآور شد: شهدای مدافع حرم نیز از شهدای دوران دفاع مقدس الگوبرداری کرده و سایر جبهه های مقاومت نیز از این سرداران الگوبرداری کردند. امروز در مراسم شهید مدافع حرم تقوی فر در اهواز حضور پیدا کردم، همان شهیدی که به عنوان الگو در بلد عراق از وی یاد می شود.

سردار فضلی ادامه داد: امیدوارم توفیق پیدا کنیم تا فرهنگ متعالی فرزندان امام را به عنوان بسیجیانی که در معامله با خدا قرار گرفته اند، توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: یادمان شهدای هویزه اولین نماد یادمان دفاع مقدس در کشور به شمار می رود که با خون شهدای بسیاری در هم تنیده شده است.

جانشین فرمانده سازمان بسیج مستضعفان کشور تأکید کرد: راهیان نور امروز یک حج بصیرتی و بستری برای استفاده معنوی همه امت است. امسال برای میزبانی از بیش از هفت میلیون زائر راهیان نور را برنامه ریزی کرده ایم.

سردار فضلی بیان کرد: امسال بالای یک میلیون نفر از زائران راهیان نور دانش آموزان خواهند بود. راهیان نور با حرکت در هفت استان که پنج استان زمینی و بوشهر و هرمزگان دریایی هستند به یک فرهنگ غنی تبدیل در کشور تبدیل شده است.