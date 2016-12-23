تمرکز استقلال روی بازی با سپاهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار استقلال با سپاهان، تنها موضوعی که اهمیت زیادی در استقلال ندارد خود این بازی است، تقریبا در هر پنج ساعت در استقلال یک جلسه یا یک گفتگوی تلفنی برای تعیین سرمربی صورت می گیرد.

از خود منصوریان که با برخی بازیکنان جلسه برگزار می کند و روز پنج شنبه هم به کمیته فوتسال رفت تا به همراه بهتاش فریبا و عبداللهی با افتخاری جلسه داشته باشد و میخ ماندن را بکوبد بگیرید تا برسید به زمانی و معینی و ...که آنها هم سعی دارند در صورت نتیجه نگرفتن استقلال مقابل سپاهان کار را تمام کنند و منصوریان را عوض کنند.

البته این جلسه ها ادامه دارد اما واقعیت این است که هنوز در استقلال هیچکس نمی داند که پس از جلسه مجمع با وزیر ورزش ماندگار است یا نه؟ به همین دلیل بیشتر این جلسه ها خروجی محکمی ندارد و همه منتظر انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره توسط وزیر هستند.