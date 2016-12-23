فتنه ۸۸ به کشور صدمه زد/نمایش بصیرت مردم در ۹ دی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عربی جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین سخن می گفت با اشاره به نقش مردم این منطقه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: مردم دیار ۱۵ خرداد، مردمی غیور، متدین و انقلابی هستند.

وی با اشاره به این نکته که نظام اسلامی در برهه و شرایط حساسی قرار دارد، افزود: راهی دشوار پیش روی ما قرار دارد که با پیروی از دستورات رهبری، التزام عملی به ولایت فقیه و تبعیت کامل از شرع اسلام و کار و تلاش شبانه روزی می توان از این برهه و راه سخت و دشوار عبور کرد.

عربی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی در فتنه سال ۸۸ ادامه داد: دشمن در فتنه سال ۸۸ از ساده لوحی و قدرت طلبی برخی خواص استفاده وبر روی احساسات پاک و شور انتخاباتی جوانان سرمایه گذاری کرد و نشان داد که هدف شومی برای ضربه زدن به نظام و انقلاب اسلامی در سر دارد.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خسارات فتنه سال ۸۸ به کشور گفت: ماه ها کشور درگیر فتنه ای شد که از سوی اسراییل و کشورهای مستکبر مورد حمایت قرار گرفت و این فتنه صدمات فراوانی را به کشور وارد کرد، به طوری که به فرموده رهبری، خسارات این فتنه به این زودی قابل جبران نخواهد بود.

عربی با اشاره به بصیرت و هوشیاری مردم در فتنه سال ۸۸ و خلق حماسه نهم دی یادآور شد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی در نهم دی ماه سال ۸۸ حماسه آفریدند و بساط آشوب گران را در هم پیچیدند.