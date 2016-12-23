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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

مدیر کل استاندارد لرستان خبر داد؛

صدور ۱۶۵ گواهی تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در لرستان

صدور ۱۶۵ گواهی تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در لرستان

خرم آباد - مدیر کل استاندارد لرستان از صدور ۱۶۵ گواهی تائیدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه قنبریان در سخنانی اظهار داشت: پس از بازرسی آسانسورهای منصوبه در ساختمان ها، ۱۶۵ تاییدیه ایمنی آسانسور مربوط به آسانسورهای نصب شده در سطح استان صادر شد.

وی افزود: در همین راستا ۵۱۵ مورد بازرسی از آسانسورهای منصوبه انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان عنوان کرد: علاوه بر بازرسی های انجام شده از آسانسورها، ۴۰ آسانسور دستگاه های اجرایی استان نیز در آبان ماه بازرسی شد.

قنبریان تاکید کرد: در راستای همکاری بیشتر، شهرداری ها ملزم هستند به ساختمان هایی که فاقد گواهی ایمنی آسانسور باشند، گواهی پایان کار ساختمان ندهند.

وی گفت: در استان از توان شرکت های بازرسی برای بررسی ایمنی و کیفیت آسانسورها استفاده می شود.

کد مطلب 3857584

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