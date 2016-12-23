توسعه استان زنجان نیازمند تدوین برنامه جامع کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، فریدون احمدی در همایش بررسی موانع پیش روی توسعه استان زنجان با شرکت در پنل تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و در پاسخ به سوال حاضرین، وجود برنامه مدون در سطح کشور را نخستین گام در توسعه دانست و اظهار داشت: در صورتیکه کشور برنامه مدون و جامعی‎ نداشته باشد توسعه استان زنجان نیز بی‌معنی خواهد بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بهره‌گیری از خِرد و عقل جمعی در تصمیم‌گیری‌ها تاکید نمود و افزود: مسائل و مشکلات استان زنجان نیازمند تدوین برنامه جامع کشوری است که برش استانی آن احصاء و با همکاری و همراهی مسئولین و مردم استان اجرا گردد.

احمدی با تاکید بر ضرورت بررسی های جدی و برنامه توسعه جامع در کشور یادآور شد: چیزی به نام برنامه‎ریزی در کشور وجود نداشته و اصلا اعتقادی به برنامه نیست اگر برنامه‎ای هم مدون می‎شود آن برنامه واقع‎بینانه نیست و با شناسایی مزیت‌ها و پتانسیل های زنجان باید الگوی توسعه مناسبی برای آن تدوین و اجرا شود.

وی میزان اشتغال کشور در بخش کشاورزی را ۲۱.۲ درصد عنوان نمود و افزود: اکنون حدود ۳۲ درصد از اشتغال کشور در بخش صنعت و ۴۳ درصد در بخش خدمات است، درحالیکه با توجه به بحران آب کشور، باید میزان اشتغال در دو بخش صنعت و خدمات گسترش بیشتری داشته باشد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی درخصوص فساد در بدنه اداری کشور، موضوع "فساد" را یکی از موانع اصلی توسعه در جوامع بشری دانست و گفت: باید پذیرفت که درجه فساد اداری در کشور ما نسبت به برخی کشورهای دیگر جهان حتی کشورهای غیرمسلمان بالا بوده و در رتبه‌ بدی قرار داریم که نیازمند توجه جدی است.