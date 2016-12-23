حضور مردم در حماسه ۹ دی فتنه کور دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه پاکدشت در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: سال هاست دشمنان با نقشه های مختلف طرح از بین بردن اسلام را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: ساختن شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی و چرخاندن ۱۴ شبکه انگلیسی به منظور ایجاد تفرقه در میان مسلمانان از نمونه طرح های شکست خورده دشمنان اسلام ناب محمدی است.

لزومی گفت: داعش دست پرورده دشمنانی است که تلاش می کنند تا جلوی پیشروی اسلام واقعی را در آمریکا و کشورهای اروپایی بگیرند اما امروز می بینیم که چگونه وعده الهی محقق می شود و نمونه آن آزاد سازی شهر حلب از دست داعش است.

وی با تقدیر از رشادت ها و شجاعت های رزمندگان اسلام افزود: سربازان پرتلاش اسلام نگداشتند تا خواب های پوشالی دشمنان محقق شود.

فتنه ۸۸ به بهانه انتخابات و با صحنه گردانی آمریکا و انگلیس به وجود آمد

خطیب نماز جمعه شهرستان پاکدشت با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۹ دی افزود: نهم دی نشان دهنده بصیرت مردم ولایی ایران اسلامی بود و باید این روز را گرامی بداریم.

وی با تأکید بر این نکته که نقش دشمنان نظام اسلامی در فتنه سال ۸۸ پررنگ بود، افزود: فتنه ۸۸ به بهانه انتخابات و با صحنه گردانی آمریکا و انگلیس به وجود آمد.

لزومی افزود: دشمنان لحظه به لحظه فتنه کور سال ۸۸ را رصد می کردند و برای حضور در تهران خود را آماده کرده بودند.

وی با اشاره به این نکته که دشمن برای رسیدن به اهداف خود در فتنه سال ۸۸ از هیچ اقدامی فروگذاری نکرد، افزود: آن ها آماده شده بودند تا به هر قیمتی نظیر کشته شدن عزاداران حسینی، نظام را نابود کنند.

خطیب نماز جمعه افزود: شرکت کنندگان در انتخابات سال ۸۸ چرا خود را کنار نکشیدند و از مردم و رهبری عذرخواهی نکرده و نمی کنند.

وی گفت: مگر شما اسلام، رهبری و مردم را قبول ندارید، پس چرا در حالی که متوجه فتنه دشمنان بودید، از ملت ایران عذرخواهی نکردید.

لزومی با تأکید بر این نکته که حماسه نهم دی، بساط فتنه گران را در هم پیچید، گفت: اگر تدبیر صحیح و به موقع رهبری و حضور مردم نبود، اتفاقات جبران ناپذیر دیگری پیش می آمد.

خطیب نماز جمعه افزود: مردم با حضور ماندگار خود در ۹ دی سال۸۸، فتنه کور دشمنان را جمع کردند.