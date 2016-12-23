به گزارش خبرنگار مهر، دیا میرزا بازیگر هندی نقش کریشما در فیلم «سلام بمبئی» که به مناسبت اکران این اثر سفری سه روزه به ایران داشته است، از سال ۱۹۹۹ وارد عرصه بازیگری شد و در بیش از ۵۰ فیلم هندی نقش آفرینی کرده است. او با فیلم «می‌خواهم در قلبت بمانم» ساخته گوتهام منون توانست برنده جوایزی در عرصه بازیگری در هند شود و به شهرت دست پیدا کند. دیا میرزا در سال‌های اخیر کمپانی تولید فیلم تاسیس کرده و بیشتر در زمینه تهیه فیلم فعالیت می‌کند.

در فاصله حضور دیا میرزا در ایران گفتگوی کوتاهی با او داشتیم که در پاسخ به خبرنگار مهر که چه تفاوت‌هایی میان تولیدات ایرانی و هندی از لحاظ کیفیت تولید (هزینه) می بینید، گفت: فیلم‌های ایرانی که من دیده ام از مجید مجیدی و عباس کیارستمی بوده است.

وی در پاسخ به اینکه آیا از اصغر فرهادی که فیلم «جدایی» را ساخته و برنده اسکار شده فیلمی دیده است؟ عنوان کرد: خیر ندیده ام. من براساس این فیلم‌هایی که تماشا کرده ام متوجه شدم شما فیلم‌هایی می سازید که شیوه روایی بسیار ساده و انسانی دارد و من فکر می‌کنم دیگر در چنین فضایی هزینه تولید اهمیت ندارد و آنچه اهمیت دارد کیفیت داستان‌گویی است.

این بازیگر هندی همچنین اشاره کرد: برای فیلمسازها در ایران ممیزی وجود دارد، اما به نظرم آنها پیشرفت های بزرگی داشته اند و فیلم‌های شگفت انگیزی ساخته اند.

در ادامه از او درباره تجربه حضورش در ایران پرسیدیم که پاسخ داد: من کلی عشق از مردم ایران دریافت کردم و امیدوارم دوباره به ایران سفر کنم.