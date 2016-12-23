به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر جمعه در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر خراسان شمالی اظهارکرد: برای رشد کسب و کاربه نوآوری و پویایی واقتصاد پویا نیازمند هستیم که این امربا کارآفرینی کارآفرینان محقق می شود.

صالحی با اشاره به اینکه کارآفرینان فرصت ها را پیدامی کنند وآن را به فرصت توسعه تبدیل می کنند، افزود: پویایی اقتصاد حاصل کارآفرینی و استفاده از فرصت ها است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در استان از لحاظ کمی رشد بسیار خوبی در بین نیروهای تحصیل کرده داریم اما این نیروها در دانشگاه ها قدرت و تخصص کافی برای کار را فرانگرفته اند.

استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه کارآفرینی با تکیه برنوع آوری و با پذیرش ریسک پذیری فرصت و ارزش های جدید برای رشد به وجود می آورد.

صالحی با شااره به اینکه در استان ظرفیت های بسیار خوبی در بخش های مختلف گردشگری، صنعت، خدمات، سرمایه انسانی کارآمد، توانمند، متعهد و تحصیل کرده وجود دارد، اظهارکرد: باید ازاین پتانسیل ها و ظرفیت کارآفرینان استفاده بهینه کرد.

وی بیان کرد: باتوجه به تدوین برنامه جامع کارآفرینی استان برنامه ای پنج ساله برای توسعه پایدار خراسان شمالی تنظیم و اجرا می شود.

در این مراسم از برنامه جامع کارآفرینی استان با حضور وزیر کار و مسولان استانی رونمایی شد و از کارآفرینان برتر استان تجلیل شد.