لزوم بهره گیری از ظرفیت های اقتصاد مقاومتی برای توسعه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبههای نمازجمعه ساری با اشاره به قابلیتهای مازندران در حوزه گردشگری و اقتصادی خواستار بهره گیری از ظرفیت اقتصاد مقاومتی برای توسعه این بخشها شد.
وی همچنین به خسارت بالای برف به بخش کشاورزی و مرکبات استان اشاره و اضافه کرد: مسئولان باید تدبیر اساسی برای جبران خسارات وارده بیاندیشند زیرا کشاورزان متحمل خسارات فراوانی شدهاند و لازم است دولت و مسئولان برای جبران خسارات سرمازدگی به محصولات سریعاً اقدام داشته باشند.
طبرسی همچنین با بیان اینکه موج بیداری اسلامی و مقاومت کشورهای اسلامی را فراگرفته است، آزادی حلب را مدیون رشادتهای شهدای مدافع حرم دانست و گفت: این جانثاری ها سبب شده تا حلب از وجود داعش و استکبار پاک شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران در بخشی از سخنانش با گرامیداشت مناسبتهای پیش رو، درباره تأسیس نهاد مقدس حفاظت سپاه فرودگاه گفت: این نهاد در حفاظت و امنیت پروازها و مسافران نقش بسزایی داشته است.
وی همچنین روز سوادآموزی را گرامی داشت و گفت: این نهاد در امر ریشه کنی بیسوادی و سوادآموزی نقش خوبی ایفا کرده است و باید با همت مردم و مسئولان بیسوادی جامعه هدف به صفر برسد.
امام جمعه ساری بر لزوم توجه به آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و خواستار آموزش مباحث دینی و تربیتی در مدارس شد.
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