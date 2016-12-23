حقوق شهروندی واقعی ایجاد اشتغال و جلوگیری از اختلاس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در جمع مردم مومن و خداجوی این شهرستان در مسجدالنبی اظهار داشت: هر روز در رسانه ها یک موضوع را مطرح می کنند تا از مسائل اساسی و اصلی دور شویم که حقوق شهروندی از آن جمله است.

وی افزود: حقوق شهروندی کلمه زیبایی است که ما هم می گوییم باید به آن توجه کرد اما مصداق درستش را هم مطرح کنید تا به مسیر اشتباه نرویم و این گونه نباشد که با این بهانه قلم های مسموم تشویق شوند و به استکبار خدمت کنند و یا مجله های آنچنانی میدان بگیرند.

امام جمعه قزوین بیان کرد: مهمترین و ضروری ترین حقوق شهروندی ایجاد اشتغال است تا مردم شرمنده خانواده خود نشوند و هر کس در این مسیر گام بردارد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

بازگرداندن اختلاس و حقوق های نجومی مصداق حق شهروندی است

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: حقوق شهروندی واقعی یعنی گرفتن حق مردم از کسانی که اختلاس میلیاردی کردند و حقوق های میلیونی گرفتند و تلاش برای بازگرداندن آنها به بیت المال است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین اظهارداشت: توجه به حقوق شهروندی به معنای جلوگیری از وامهای کم بهره ای است که اقتصاد را فلج کرده و فعالیت بانکها را متوقف کرده و ترویج ایستادگی مردم در برابر استکبار است.

عابدینی اضافه کرد: حقوق شهروندی این است که تلاش کنیم تا زمینه نفوذ آمریکا را که با برجام باز شده ببندیم و نگذاریم عزت ما زیر سوال برود.

۹ دی ماه روز بیعت دوباره با ولایت

خطیب جمعه قزوین در ادامه به حادثه ۹ دی اشاره کرد و اظهارداشت: این روز زیباترین مقطعی بود که میثاق مردم با رهبری تجدید شد و در یک حرکت خودجوش و مردمی یکبار دیگر ملت با ولایت میثاق بستند و وفادادی خود را نشان دادند.

امام جمعه قزوین گفت: ۹ دی ماه روز اعلام انزجار مردم نسبت به سران فتنه، استکبار جهانی و مزدوران داخلی آن بود که در نهایت به وحدت و انسجام بین چپ و راست و همه گروهها منجر شد.

عابدینی اضافه کرد: در این روز تمامیت انقلاب توسط منافقان داخلی و کسانی که آلت دست استکبار و صهیونیست ها شدند و خود را به مال و ثروت فروختند به مخاطره افتاد و دشمنان تلاش کردند تا مردم رو در روی یکدیگر قرار گیرند و انقلاب نابود شود اما سیلی بزرگی به دشمن زده شد و همه مایوس شدند.

وی تصریح کرد: در ۹ دی ماه ب روشنگری علما عده ای که فریب خورده بودند آگاه شده و بازگشتند و در کنار ملت قرار گرفتند و بساط این توطئه نیز برچیده شد.

مسیحیت از منابع اسلامی استفاده کند

خطیب جمعه قزوین در ادامه با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع) گفت: آینده جهان دوره پیوستن مسیحیان به اسلام است لذا امید داریم مسیحیان سفارش حضرت مسیح را بشنوند و با انجیل شناسی و مسیح شناسی واقعی آشنا شوند.

عابدینی تصریح کرد: حضرت مسیح(ع) حلقه واسط اتصال مسلمانان و امت های گذشته و پیوستن مسیحیان به دین اسلام هستند و ما باید جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و حضرت مسیح را باشکوه برگزار کنیم.

امام جمعه قزوین در ادامه بصیرت افزایی برای مقابله با توطئه دشمنان را ضرئری دانست و خواستار حفظ وحدت انسجام همه مردم و مسئولان شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص هفتم دی ماه نیز یادآورشد: این روز در تاریخ انقلاب اسلامی یک حماسه ماندگار است که مبارزانی با شهادت خئد راه انقلاب را هموار کردند.

وی گفت: باید این روزهای تاریخی باید زنده نگهداشته شود تا تهاجم فرهنگی غرب نتئاند ارزشهای ما را تحت تاثیر قرار دهد.