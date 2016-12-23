به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان افتتاح دفتر مجمع نمایندگان استان تهران در لواسان، ضمن تشکر از حضور پر شور مردم در انتخابات اسفند ۹۴ و با ابراز امیدواری نسبت به حضور پرشکوه تر در دو انتخابات مهم اردیبهشت ماه سال آینده، گفت: اعتماد کامل مردم به یک لیست در تهران کاری، کارستان بود و این یک تکلیفی بزرگ بر گردن نمایندگان می‌گذارد، چرا که مردم به برنامه ما رای دادند و این برنامه میثاق ما آن ها است.

وی با بیان اینکه ارتباط مردم با نمایندگان یک اصل و پیش‌فرض است، گفت: در مجمع نمایندگان تهران تصمیم گرفتیم که دفاتر نمایندگی را دایر کنیم که نمایندگان با یک برنامه زمانی مشخص در خدمت مردم باشند.

رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح دو دفتر قبلی مجمع نمایندگان استان تهران در اسلامشهر و شهر ری اعلام کرد: پس از افتتاح این دفاتر استقبال خوبی از سوی مردم انجام شد.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات این مجمع با مسئولان، خاطرنشان کرد: در این جلسات تصمیم گیری هایی هم شده است که نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی از مردم خواست که با مراجعه به این دفاتر مشکلات خود در امور شغلی، معیشتی، کاری، اجتماعی و ... را به نمایندگان خود منتقل کنند و مطمئن باشند که این مسائل در مجمع نمایندگان استان تهران مطرح می شود.

عارف خطاب به مسئولان و مردم گفت: شما نه یک نفر که سی عضو مجمع نمایندگان را باید نماینده خود بدانید؛ نمی دانم ساز جدایی زدن چقدر مقرون به صرفه است، اما اینطور شما ۳۰ نماینده دارید.

وی ادامه داد: در سال ۸۱ شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای در مورد وضعیت آلودگی آب تصویب کرد و اتفاقا اولین جایی که در حریم تخریب شد، هتل «واریان» بود که متعلق به دولت است و دولت برای اینکه مردم ناراضی نباشند از خودش شروع کرد و نتیجه خوبی هم داشت و حداقل تا پایان دولت اصلاحات، وضعیت آب رودخانه های جاجرود و کرج سالم بود.

عارف با تاکید بر اینکه هیچ قانونی وحی منزل نیست، گفت: می توانیم در قوانین بازنگری کنیم و با اقدامات کارشناسی آن ها را تغییر دهیم.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران در پایان ضمن تقدیر از زحمات دست‌اندرکاران راه‌اندازی دفاتر نمایندگان تهران تاکید کرد: تمامی ۳۰ نماینده مجمع استان تهران در زمان بندی های مشخص در دفاتر حضور خواهند داشت.