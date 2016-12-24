حسن رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان صادرات محصولات دامی را در هشت ماهه امسال مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: طی این مدت، حدود ۵۱ هزارتن گوشت مرغ و فرآورده‌های مربوط به آن (مانند جگر و سنگدان) و ۴۷۷ هزار تن شیر از کشور صادر شده است.

وی با بیان اینکه صادرات گوشت مرغ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است، افزود: صادرات شیر نیز نسبت به ۸ ماهه سال گذشته، ۳ درصد افزایش دارد؛ ضمن اینکه در بخش کره، ما معمولا واردکننده این محصول هستیم؛ اما میزان اندکی کره هم به برخی کشورها صادر می‌کنیم.

به گفته معاون وزیرجهاد کشاورزی، در ۸ ماهه امسال ۴۱۰ تن کره از کشور صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل، ۲۲۰ تن بوده است.

رکنی با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ در سال‌جاری کاهش یافته است، ادامه داد: چالش‌های ایجاد شده در زمینه شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور باعث شده تا صادرات این محصول کاهش پیدا کند.

وی میزان صادرات تخم مرغ را در سال‌جاری ۳۷ هزار و ۱۳۶ تن عنوان کرد و گفت: این عدد در سال گذشته ۵۴ هزارتن بوده است.

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون میزان صادرات عسل با حدود ۳ درصد رشد نسبت به سال قبل، به ۱۰۵۰ تن رسیده است، افزود: در مجموع میزان صادرات فرآورده‌های دام و طیور کشور در ۸ ماهه امسال حدود ۸۱۰ میلیون دلار بوده که این عدد تقریبا با میزان صادرات در مدت مشابه سال قبل برابر است.

به گفته رکنی، تاکنون نزدیک به ۹۲۰ هزارراس صادرات دام سبک هم از کشور صادر شده و در این زمینه، با حدود یک درصد کاهش مواجه هستیم.