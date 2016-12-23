۹ دی یادآور حماسه عظیم مردم در دفاع از نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان ظهر جمعه در آیین نماز دشمن شکن عبادی سیاسی جمعه دامغان به میزبانی مصلی امام خمینی(ره) ضمن بیان اینکه ۹دی روز دفاع جانانه از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و ارزش های انقلاب اسلامی بود، ابراز داشت: یکی از اهداف اصلی و مهم بد خواهان نظام و فتنه گران در سال ۸۸ به بهانه تقلب در انتخابات براندازی نظام بود و از این راه آسیب های فراوانی را وارد کردند اما در نهایت حرکت مردمی و خودجوش عاشقان ولایت این فتنه را خنثی کرد.

وی اضافه کرد: توهین به تمثال مبارک امام راحل(ره) و پرچم مقدس امام حسین(ع) در کنار حمایت عوامل خارجی یکی از بخش های توطئه فتنه گران بود اما یکبار دیگر ملت ایران با حضور حماسی خود پاسخ دشمنان داخلی و خارجی را دادند و با این حرکت مقدس و با ارزش خود، ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تاریخ بیمه کردند.

امام جمعه دامغان با انتقاد از برخی که وی آنها را «خواص» نامید، گفت: برخی خواص در بحث آشوب و فتنه در سال ۸۸ سکوت کردند و با دشمنان و فتنه گران همراهی داشتند همچنین عده ای از افراد مخالف نظام و رهبری با اهدافی شوم در فتنه وارد میدان شدند و با این کار خود دین و ارزش های اسلامی را زیر پای گذاشتند و اقدام به قانون شکنی کردند اما بازهم مردم همیشه در صحنه ایران در برابر بدخواهان این انقلاب ایستادگی کردند.

حسینیان در بخش دیگری از سخنان خود، آزادسازی حلب را یک دستاورد بسیار بزرگ دانست و افزود: این پیروزی بزرگ و با عظمت دارای پیام های فراوان بود که منجر به آزادسازی حلب و رهاسازی مردم بی پناه و دربند سوریه از دست متجاوزان و تروریست ها شد و آن پیام این است که پیروزی و موفقیت جبهه مقاومت و ارتش سوریه، راهبردی بود که جز با ایثار و فداکاری به دست نمی آمد.

وی با اشاره به فرارسیدن پنجم دی سالروز ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)، اظهار داشت: آن حضرت یک انسان عاشق و دلباخته به خدا بود که نه به کسی ظلم می کرد و نه دوست داشت کسی به فردی ظلم کند لذا همه ما باید در این راستا از آن حضرت درس بگیریم و در جامعه به کسی ظلم نکنیم.

امام جمعه دامغان در بخش آخر خطبه های خود از دولتمردان خواست تا در حل مشکلات تولیدگران جدی باشد و تصریح کرد: بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در مذاکرات ژنو و نیویورک نیست بلکه عزم و اراده جدی دولتمردان ما است که باید به این موضوم مهم و اساسی توجه جدی شود لیکن مشکلات اقتصادی و تولیدگران ما را می توان در داخل کشور حل کرد و نباید برای حل آن به خارج از کشور وابسته باشیم.