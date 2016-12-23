ترکیب تیم های استقلال خوزستان و صبای قم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه الغدیر اهواز از تیم صبای قم میزبانی می کند.

استقلال خوزستان در این بازی با ترکیب: وحید شیخ‌ویسی، سیدجلال عبدی، محمد طیبی، ابولفضل علایی، پیمان شیرزادی، سلمان بحرانی، علی اصغر عاشوری، مهدی مؤمنی، مهدی زبیدی، حسن بیت سعید و رحیم زهیوی وارد میدان می شود.

صبای قم نیز با ترکیب: حامد لک، هاشم بیک زاده، حمیدرضا دیوسالار، داود بهادری، پوریا سیف پناهی، کیوان امرایی، قاسم دهنوی، سید مهدی حسینی، مهران امیری، عبدالکریم اسلامی و غلامرضا عنایتی در برابر حریف صف ارایی می کند.

این بازی ساعت ۱۵:۱۵ دقیقه امروز در ورزشگاه الغدیر اهواز برگزار می شود.