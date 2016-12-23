انتقال آب کارون برای مصارف غیرشرب در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی اظهار کرد: با هتاکی فتنه گران در عاشورای سال ۸۸ ماهیت کثیف آنان مشخص شد و با بصیرت افزایی مقام معظم رهبری در چهارشنبه ۹ دیماه سال ۸۸ حماسه بزرگ ۹ دی خلق شد.

وی افزود: در سال ۸۸ توطئه ای سنگین و پیچیده با رهبری خارجی آمریکا و انگلیس برای نابودی انقلاب و براندازی نظام تدارک دیده شده بود. در این ماجرا اکثریت مردم فتنه گر نبودند بلکه عده ای معدود از منافقین کوردل با افکار اومانیستی بودند که از آرمانهای امام (ره) جدا شدند.

آیت الله حیدری در ادامه با اشاره به موضوع انتقال آب از خوزستان گفت: جا دارد از موضع به جا و انقلابی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی درباره انتقال آب تشکر کنیم.

وی با بیان اینکه هنوز هم انتقال آب درحال انجام است، افزود: انتقال به میزان شرب قانونی است و متخصصان نیز عنوان کردند که نیاز آب شرب در سال ۳۴۰ میلیوم متر مکعب است درحالی که اکنون نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در استان اصفهان برای هر نفر ۲۷ متر فضای سرانه فضای سبز دارند و دو برابر استاندار کشور است، درحالی که این سرانه برای هر نفر در خوزستان ۱۲ متر است.

امام جمعه اهواز بیان کرد: از بی تدبیری و سهل انگاری مدیران قبلی و فعلی خوزستانی در گسترش فضای سبز که بگذریم، انتقال آب برای مصارف آبیاری فضای سبز صورت می گیرد.

آیت الله حیدری تصریح کرد: اعتراض ما به انتقال آب عدالت محوری است و این مطالبه رهبری است که خبرگان باید پرچم عدالت محوری و مطالبه گری را بلند کنند.

وی اظهار کرد: مسئولینی که گناه را گردن دولت قبلی می انداخته و می گفتند این دولت هیچ کاری در این زمینه نکرده، امروز باید پاسخگوی نامه محرمانه باشند که ما باید قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دُم خروس را؟

